\r\n\r\n\r\n\u0546\u053b\u0552 \u0535\u0548\u0550\u0554.- \u0546\u0578\u0575\u0575\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 8-\u056b\u0576, \u0544\u0561\u0576\u0570\u0561\u0569\u0568\u0576\u056b \u00ab\u054a\u0578\u056c\u056b\u0576\u056f \u053f\u0580\u056b\u0576\u00bb \u0566\u0562\u0585\u057d\u0561\u0575\u0563\u056b\u056b\u0576 \u0574\u0567\u057b\u055d \u0531\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u056b \u00ab\u0545\u0561\u0572\u0569\u0561\u0576\u0561\u056f\u056b \u0585\u0580\u0578\u0582\u0561\u0576\u00bb \u0561\u057c\u056b\u0569\u0578\u057e \u0562\u0561\u0580\u0571\u0580\u0561\u0581\u0578\u0582\u0561\u056e \u0531\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u056b \u057a\u0565\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0564\u0580\u0585\u0577\u0568 \u057e\u0561\u0580 \u0561\u057c\u0576\u0578\u0582\u0565\u0581\u0561\u0582 \u0546\u0578\u0575\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 16-\u056b\u0576\u055d \u0546\u056b\u0582 \u0535\u0578\u0580\u0584\u056b \u0570\u0561\u0575\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0564\u056b\u0574\u0578\u0582\u0574\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0565\u0582 \u0531\u0574\u0565\u0580\u056b\u056f\u0561\u0575\u056b \u0540\u0561\u0575 \u0534\u0561\u057f\u056b \u0575\u0561\u0576\u0571\u0576\u0561\u056d\u0578\u0582\u0574\u0562\u056b\u0576 \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576, \u0577\u0580\u057b\u0561\u0576\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0565\u0582 \u057f\u0565\u0572\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u0561\u0580\u0574\u056b\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u057b\u0561\u0576\u0584\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0577\u0576\u0578\u0580\u0570\u056b\u0582\u0589\r\n\r\n\u0547\u0580\u057b\u0561\u0576\u056b \u0562\u0576\u0561\u056f\u056b\u0579 \u0540\u057c\u056b\u0583\u057d\u056b\u0574\u0567 \u054a\u056b\u0575\u0561\u0566\u0565\u0561\u0576 \u0576\u056f\u0561\u057f\u0561\u056e \u0567\u0580 \u0564\u0580\u0585\u0577\u0561\u056f\u0568\u055d \u0566\u0562\u0585\u057d\u0561\u0575\u0563\u056b\u056b\u0576 \u0576\u0561\u0575\u0578\u0572 \u056b\u0580 \u0562\u0576\u0561\u056f\u0561\u0580\u0561\u0576\u0567\u0576\u0589 \u0531\u0576 \u056f\u0561\u057a \u0570\u0561\u057d\u057f\u0561\u057f\u0561\u056e \u0567\u0580 \u0561\u0574\u0565\u0580\u056b\u056f\u0561\u0570\u0561\u0575 \u056b\u0580\u0561\u0582\u0561\u057a\u0561\u0577\u057f\u057a\u0561\u0576 \u056f\u0561\u0566\u0574\u0561\u056f\u0565\u0580\u057a\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576, \u0576\u0565\u0580\u0561\u057c\u0565\u0561\u056c\u055d \u0540\u0561\u0575 \u0534\u0561\u057f\u056b \u0575\u0561\u0576\u0571\u0576\u0561\u056d\u0578\u0582\u0574\u0562\u056b\u0576 \u0570\u0565\u057f \u0565\u0582 \u0570\u0561\u0574\u0561\u056d\u0574\u0562\u0561\u056e \u0570\u0561\u0574\u0561\u0575\u0576\u0584\u056b \u0561\u0576\u0564\u0561\u0574\u0576\u0565\u0580\u0568\u055d \u0564\u056b\u0574\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u0575\u056b\u0576 \u057a\u0561\u0577\u057f\u0585\u0576\u0561\u057f\u0561\u0580\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576\u0589\r\n\r\n\u054a\u056b\u0575\u0561\u0566\u0565\u0561\u0576 \u0568\u057d\u0561\u056e \u0567. \u00ab\u053f\u0568 \u0575\u0578\u0582\u057d\u0561\u0574, \u0578\u0580 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u057a\u0565\u057f\u0561\u0580\u0561\u0576\u0568 \u0561\u0575\u056a\u0574 \u0561\u0582\u0565\u056c\u056b \u0574\u0585\u057f\u0567\u0576 \u056f\u0568 \u0584\u0576\u0576\u0567, \u0569\u0567 \u056b\u0576\u0579\u057a\u0567\u055b\u057d \u056f\u0568 \u0563\u0578\u0580\u056e\u0567 \u00ab\u054a\u0578\u056c\u056b\u0576\u056f \u053f\u0580\u056b\u0576\u00bb \u0568\u0576\u056f\u0565\u0580\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568\u055d \u0576\u0565\u0580\u0561\u057c\u0565\u0561\u056c \u0578\u0580\u0565\u0582\u0567 \u0570\u0561\u0582\u0561\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0585\u057f\u0561\u0580 \u0561\u0566\u0564\u0565\u0581\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u056f\u0561\u0574 \u056f\u0561\u057a\u0565\u0580, \u0578\u0580\u0578\u057e\u0570\u0565\u057f\u0565\u0582 \u0576\u056b\u0582\u0565\u0578\u0580\u0584\u0581\u056b\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0561\u0580\u056a\u0561\u0576\u056b \u0565\u0576 \u0569\u0561\u0583\u0561\u0576\u0581\u056b\u056f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576\u055d \u0563\u056b\u057f\u0576\u0561\u056c\u0578\u0582 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580, \u0569\u0567 \u0574\u0565\u0580 \u057e\u0573\u0561\u0580\u0561\u056e \u057f\u0578\u0582\u0580\u0584\u0565\u0580\u0568 \u056b\u0576\u0579 \u0576\u057a\u0561\u057f\u0561\u056f\u0578\u057e \u056f\u0568 \u056e\u0561\u056d\u057d\u0578\u0582\u056b\u0576 \u0570\u0561\u0576\u0580\u0561\u0575\u056b\u0576 \u057f\u0561\u0580\u0561\u056e\u0584\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u057e\u0580\u0561\u0575\u00bb\u0589\r\n\r\n\u0534\u0580\u0585\u0577\u0561\u056f\u056b \u0562\u0561\u0580\u0571\u0580\u0561\u0581\u0574\u0561\u0576 \u0561\u0580\u0561\u0580\u0578\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u056f\u0561\u0566\u0574\u0561\u056f\u0565\u0580\u057a\u0578\u0582\u0561\u056e \u0567\u0580 \u0531\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u0561-\u0561\u0574\u0565\u0580\u056b\u056f\u0565\u0561\u0576 \u0565\u0580\u056b\u057f\u0561\u057d\u0561\u0580\u0564\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u056b\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u056f\u0578\u0572\u0574\u0567\u055d \u0544.\u0531.\u053f.-\u056b \u0574\u0567\u057b \u0531\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u056b \u0574\u0577\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575\u0561\u0581\u0578\u0582\u0581\u0579\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0565\u0582 \u0561\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057d\u0583\u056b\u0582\u057c\u0584\u056b \u0570\u0565\u057f \u0561\u0577\u056d\u0561\u057f\u0561\u0576\u0584\u056b \u057a\u0565\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u0561\u0580\u0574\u056b\u0576\u056b\u0576 \u0561\u057b\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0574\u0562, \u0576\u0577\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580\u0589\u00a0 2020-\u056b \u0546\u0578\u0575\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 8-\u056b\u0576, 44 \u0585\u0580\u0565\u0561\u0575 \u057a\u0561\u057f\u0565\u0580\u0561\u0566\u0574\u056b \u0568\u0576\u0569\u0561\u0581\u0584\u056b\u0576 \u0547\u0578\u0582\u0577\u056b\u056b \u0562\u057c\u0576\u0561\u0563\u0580\u0561\u0582\u0578\u0582\u0574\u0568 \u0565\u0582 \u0561\u0576\u0578\u0580 \u0575\u0561\u057b\u0578\u0580\u0564\u0561\u056e\u055d 2023\u056b\u0576 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u0567\u0576 \u0561\u0582\u0565\u056c\u056b \u0584\u0561\u0576 150,000 \u0570\u0561\u0575\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0562\u057c\u0576\u056b \u057f\u0565\u0572\u0561\u0570\u0561\u0576\u0578\u0582\u0574\u0568\u0589 \u0554\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0561\u0580\u057f\u0585\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0569\u0578\u0575\u056c \u056f\u0578\u0582 \u057f\u0561\u0575\u056b\u0576, \u0578\u0580 \u0564\u0580\u0585\u0577\u0561\u056f\u0568 \u057f\u0561\u057d\u0568 \u0585\u0580 \u056e\u0561\u056e\u0561\u0576\u056b \u0570\u0561\u0576\u0580\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0570\u0578\u0572\u0561\u057f\u0561\u0580\u0561\u056e\u0584\u056b \u057e\u0580\u0561\u0575\u055d \u0546\u056b\u0582 \u0535\u0578\u0580\u0584\u056b \u0561\u0574\u0567\u0576\u0567\u0576 \u0570\u056b\u0576 \u0566\u0562\u0585\u057d\u0561\u0575\u0563\u056b\u056b\u0576 \u0574\u0567\u057b, \u0548\u0582\u0578\u056c \u054d\u0569\u0580\u056b\u0569\u056b \u0574\u0585\u057f\u0561\u056f\u0561\u0575\u0584\u0568\u0589\r\n\r\n\u053b \u057a\u0561\u057f\u0561\u057d\u056d\u0561\u0576 \u0540\u0561\u0575 \u0534\u0561\u057f\u056b \u0575\u0561\u0576\u0571\u0576\u0561\u056d\u0578\u0582\u0574\u0562\u056b\u0576 \u056f\u0578\u0572\u0574\u0567 \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575\u0561\u0581\u0578\u0582\u0561\u056e \u0576\u0561\u0574\u0561\u056f\u056b\u0576, \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u057a\u0565\u057f\u056b \u0563\u0580\u0561\u057d\u0565\u0576\u0565\u0561\u056f\u0568 \u0570\u0580\u0561\u057a\u0561\u0580\u0561\u056f\u0561\u056e \u0567 \u0570\u0565\u057f\u0565\u0582\u0565\u0561\u056c \u0575\u0561\u0575\u057f\u0561\u0580\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568.-\r\n\r\n\u00ab\u0554\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u057a\u0565\u057f \u0536\u0578\u0570\u0580\u0561\u0576\u00a0 \u0544\u0561\u0574\u057f\u0561\u0576\u056b \u0575\u057d\u057f\u0561\u056f \u056f\u0565\u0580\u057a\u0578\u057e \u0561\u0580\u057f\u0561\u0575\u0561\u0575\u057f\u0561\u056e \u0567 \u056b\u0580 \u0566\u0585\u0580\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0570\u0561\u0575 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0575\u0576\u0584\u056b\u0576\u0589 \u0540\u0561\u0575\u0578\u0581 \u0551\u0565\u0572\u0561\u057d\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0578\u0563\u0565\u056f\u0578\u0579\u0574\u0561\u0576 \u0531\u057a\u0580\u056b\u056c 24-\u056b \u056b\u0580 \u0575\u0561\u0575\u057f\u0561\u0580\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0567\u057b \u0561\u0576 \u057e\u0565\u0580\u0561\u0570\u0561\u057d\u057f\u0561\u057f\u0561\u056e \u0567 \u0570\u0561\u0575 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u0578\u0582\u0580\u0564\u056b \u0561\u0566\u0561\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576, \u0561\u057a\u0561\u0570\u0578\u057e\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0565\u0582 \u056b\u0576\u0584\u0576\u0578\u0580\u0578\u0577\u0574\u0561\u0576 \u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0582\u0576\u0584\u0568, \u056b\u0576\u0579\u057a\u0567\u057d \u0576\u0561\u0565\u0582 \u0568\u0576\u0564\u0578\u0582\u0576\u0561\u056e \u0567 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u0567\u0576 \u0561\u0582\u0565\u056c\u056b \u0584\u0561\u0576 100,000 \u0570\u0561\u0575\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0562\u057c\u0576\u056b \u057f\u0565\u0572\u0561\u0570\u0561\u0576\u0574\u0561\u0576 \u056b\u0580\u0578\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568\u0589 \u0531\u057d\u0578\u0576\u0584 \u0575\u0561\u0576\u0571\u0576\u0561\u057c\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580 \u0565\u0576, \u0566\u0578\u0580\u057d \u0574\u0565\u0576\u0584 \u056f\u0568 \u0562\u0561\u056a\u0576\u0565\u0576\u0584 \u0565\u0582 \u0565\u0580\u0561\u056d\u057f\u0561\u057a\u0561\u0580\u057f \u0565\u0576\u0584 \u0570\u0561\u0575 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0575\u0576\u0584\u056b\u0576 \u0570\u0565\u057f \u0574\u0565\u0580 \u0575\u0561\u0580\u0561\u0562\u0565\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0561\u0574\u0580\u0561\u057a\u0576\u0564\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0561\u057c\u056b\u0569\u056b\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580\u00bb\u0589\r\n\r\n\u0546\u056b\u0582 \u0535\u0578\u0580\u0584\u056b \u0540\u0561\u0575 \u0534\u0561\u057f\u056b \u0575\u0561\u0576\u0571\u0576\u0561\u056d\u0578\u0582\u0574\u0562\u056b \u057e\u0561\u0580\u0579\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0561\u0576\u0564\u0561\u0574 \u0531\u0580\u0561\u0574 \u054a\u0561\u056c\u0565\u0561\u0576, \u056b\u0580 \u056f\u0561\u0580\u0563\u056b\u0576 \u0568\u057d\u0561\u0582, \u0569\u0567.- \u00ab\u0546\u056b\u0582 \u0535\u0578\u0580\u0584\u056b \u0570\u0561\u0575 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0575\u0576\u0584\u0568 \u0577\u0576\u0578\u0580\u0570\u0561\u056f\u0561\u056c\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u056f\u0568 \u0575\u0561\u0575\u057f\u0576\u0567 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u057a\u0565\u057f \u0544\u0561\u0574\u057f\u0561\u0576\u056b\u056b\u0576 \u0565\u0582 \u0561\u0576\u0578\u0580 \u0563\u0580\u0561\u057d\u0565\u0576\u0565\u0561\u056f\u056b\u0576\u055d \u0531\u057a\u0580\u056b\u056c 24-\u056b \u0578\u0563\u0565\u056f\u0578\u0579\u0574\u0561\u0576 \u056b\u0580 \u056d\u0585\u057d\u0584\u0565\u0580\u0568 \u0563\u0578\u0580\u056e\u0578\u057e \u0561\u0574\u0580\u0561\u057a\u0576\u0564\u0565\u056c\u0578\u0582\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580\u0589 \u0540\u0561\u0566\u0561\u0580\u0561\u0582\u0578\u0580 \u0570\u0561\u0575\u0565\u0580 \u056f\u055b\u0561\u057a\u0580\u056b\u0576 \u0565\u0582 \u056f\u055b\u0561\u0577\u056d\u0561\u057f\u056b\u0576 \u0561\u0575\u057d \u0570\u0580\u0561\u0577\u0561\u056c\u056b \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u056b\u0576 \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580 \u0569\u0561\u0572\u0561\u0574\u0561\u057d\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0574\u0567\u057b, \u0565\u0582 \u0574\u0565\u0566\u0574\u0567 \u0577\u0561\u057f\u0565\u0580 \u0578\u0582\u0576\u056b\u0576 \u0561\u0566\u0563\u0561\u056f\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580, \u0562\u0561\u0580\u0565\u056f\u0561\u0574\u0576\u0565\u0580 \u0565\u0582 \u057d\u056b\u0580\u0565\u056c\u056b\u0576\u0565\u0580, \u0578\u0580\u0578\u0576\u0584 \u057d\u057a\u0561\u0576\u0576\u0578\u0582\u0561\u056e \u0565\u0576 \u056f\u0561\u0574 \u0562\u057c\u0576\u056b \u056f\u0565\u0580\u057a\u0578\u057e \u057f\u0565\u0572\u0561\u0570\u0561\u0576\u0578\u0582\u0561\u056e \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0574\u0567\u057b \u0563\u057f\u0576\u0578\u0582\u0578\u0572 \u056b\u0580\u0565\u0576\u0581 \u0570\u0561\u0575\u0580\u0565\u0576\u056b \u057f\u0578\u0582\u0576\u0565\u0580\u0567\u0576\u055d \u0561\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0575\u0561\u0580\u0571\u0561\u056f\u0578\u0572\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0570\u0565\u057f\u0565\u0582\u0561\u0576\u0584\u0578\u057e; \u0554\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u057a\u0561\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u057f\u0561\u0580\u0561\u056e\u0584\u056b \u057e\u0580\u0561\u0575 \u0581\u0565\u0572\u0561\u057d\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576, \u0581\u0565\u0572\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0566\u057f\u0574\u0561\u0576 \u0565\u0582 \u0562\u057c\u0576\u0561\u0563\u0580\u0561\u0582\u0574\u0561\u0576 \u0531\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u056b \u0561\u0580\u0577\u0561\u0582\u0568 \u057f\u0585\u0576\u0578\u0572 \u0564\u0580\u0585\u0577\u0561\u056f \u0574\u0568 \u057f\u0565\u057d\u0576\u0565\u056c\u0568 \u057e\u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0580\u0561\u0576\u0584 \u0567\u0580 \u0578\u0579 \u0574\u056b\u0561\u0575\u0576 \u0570\u0561\u0575 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0575\u0576\u0584\u056b\u0576, \u0561\u0575\u056c \u0576\u0561\u0565\u0582 \u056b\u0582\u0580\u0561\u0584\u0561\u0576\u0579\u056b\u0582\u0580 \u0576\u056b\u0582\u0565\u0578\u0580\u0584\u0581\u056b\u056b \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580\u0589 \u0540\u0561\u0576\u0580\u0561\u0575\u056b\u0576 \u057e\u0561\u0575\u0580\u0565\u0580\u0568 \u0565\u0580\u0562\u0565\u0584 \u057a\u0567\u057f\u0584 \u0579\u0567 \u0585\u0563\u057f\u0561\u0563\u0578\u0580\u056e\u0578\u0582\u056b\u0576 \u0581\u0565\u0572\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0566\u057f\u0578\u0582\u0574\u0576\u0565\u0580 \u057f\u0585\u0576\u0565\u056c\u0578\u0582, \u057a\u0561\u057f\u0565\u0580\u0561\u0566\u0574\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0575\u0561\u0576\u0581\u0561\u0563\u0578\u0580\u056e\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580 \u0583\u0561\u057c\u0561\u0562\u0561\u0576\u0565\u056c\u0578\u0582 \u056f\u0561\u0574 \u0576\u0574\u0561\u0576 \u0561\u0580\u0561\u0580\u0584\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u057a\u0561\u057f\u0561\u057d\u056d\u0561\u0576\u0561\u057f\u0578\u0582\u0576\u0565\u0580\u0568 \u057a\u0561\u057f\u0578\u0582\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580\u00bb\u0589\r\n