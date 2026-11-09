«Հայաստան» Խմբակցութեան Պատգամաւորները Այցելեցին Եռաբլուր

\r\n\r\n\r\n2020 \u0569\u0578\u0582\u0561\u056f\u0561\u0576\u056b \u0546\u0578\u0575\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 9-\u056b \u0565\u057c\u0561\u056f\u0578\u0572\u0574 \u0575\u0561\u0575\u057f\u0561\u0580\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u057e\u0565\u0581\u0565\u0580\u0578\u0580\u0564 \u057f\u0561\u0580\u0565\u056c\u056b\u0581\u056b\u0576 \u0561\u057c\u056b\u0569\u0578\u057e, \u0561\u0575\u057d\u0585\u0580 \u0535\u057c\u0561\u0562\u056c\u0578\u0582\u0580 \u0561\u0575\u0581\u0565\u056c\u0565\u0581\u056b\u0576 \u0531\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u056b \u00ab\u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u00bb \u056d\u0574\u0562\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0561\u0576\u0564\u0561\u0574\u0576\u0565\u0580\u0568\u0589 \u0531\u0576\u0578\u0576\u0584 \u056e\u0561\u0572\u056b\u056f\u0576\u0565\u0580 \u0566\u0565\u057f\u0565\u0572\u0565\u0581\u056b\u0576 \u0566\u0578\u0570\u0578\u0582\u0561\u056e\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0577\u056b\u0580\u056b\u0574\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u057e\u0580\u0561\u0575 \u0565\u0582 \u0575\u0561\u0580\u0563\u0561\u0576\u0584\u056b \u057f\u0578\u0582\u0580\u0584 \u0574\u0561\u057f\u0578\u0582\u0581\u0565\u0581\u056b\u0576 \u0570\u0561\u0575\u0580\u0565\u0576\u056b\u0584\u056b \u057a\u0561\u0577\u057f\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580 \u056b\u0580\u0565\u0576\u0581 \u056f\u0565\u0561\u0576\u0584\u0568 \u0566\u0578\u0570\u0561\u0562\u0565\u0580\u0561\u056e \u0570\u0565\u0580\u0578\u057d\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0575\u056b\u0577\u0561\u057f\u0561\u056f\u056b\u0576\u0589\r\n\r\n\u0540\u2024\u0545\u2024\u0534\u2024 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0533\u0565\u0580\u0561\u0563\u0578\u0575\u0576 \u0574\u0561\u0580\u0574\u056b\u0576\u056b \u0561\u0576\u0564\u0561\u0574, \u00ab\u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u00bb \u056d\u0574\u0562\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u057a\u0561\u057f\u0563\u0561\u0574\u0561\u0582\u0578\u0580 \u0533\u0565\u0572\u0561\u0574 \u0544\u0561\u0576\u0578\u0582\u056f\u0565\u0561\u0576 \u056c\u0580\u0561\u0563\u0580\u0578\u0572\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0570\u0565\u057f \u0566\u0580\u0578\u0575\u0581\u056b \u0568\u0576\u0569\u0561\u0581\u0584\u056b\u0576 \u0568\u057d\u0561\u0582.\u00a0\u00ab\u053b\u0580\u0561\u056f\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0567\u057b \u057f\u0561\u056f\u0561\u0582\u056b\u0576 \u0561\u0574\u0562\u0578\u0572\u057b\u0578\u057e\u056b\u0576 \u0563\u0576\u0561\u0570\u0561\u057f\u0578\u0582\u0561\u056e \u0565\u0582 \u056b\u0574\u0561\u057d\u057f\u0561\u0582\u0578\u0580\u0578\u0582\u0561\u056e \u0579\u0567 \u0561\u0575\u0576 \u0574\u0565\u056e \u0578\u0572\u0562\u0565\u0580\u0563\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568, \u0578\u0580 \u056f\u0568 \u057a\u0561\u0580\u0578\u0582\u0576\u0561\u056f\u0567 \u0546\u0578\u0575\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 9-\u056b \u0561\u0576\u0571\u0576\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0583\u0561\u057d\u057f\u0561\u0569\u0578\u0582\u0572\u0569\u0568, \u0578\u0580\u0578\u057e\u0570\u0565\u057f\u0565\u0582 \u0561\u0576\u056b\u056f\u0561 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0561\u0575\u0576 \u056a\u0561\u0574\u0561\u0576\u0561\u056f\u0578\u0582\u0561\u0576 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u056b\u0577\u056d\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u056f\u0561\u0566\u0574\u0561\u056f\u0565\u0580\u057a\u0578\u0582\u0561\u056e \u0561\u0576\u056f\u0561\u0566\u0574\u0561\u056f\u0565\u0580\u057a\u0578\u0582\u0561\u056e\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0578\u0572\u0562\u0565\u0580\u0563\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0565\u057f\u0565\u0582\u0561\u0576\u0584\u0576 \u0567\u0580\u0589\r\n\r\n\u0531\u057d\u056f\u0567 \u0565\u057f\u0584 \u0561\u056c \u0546\u0578\u0575\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 9-\u056b \u0583\u0561\u057d\u057f\u0561\u0569\u0578\u0582\u0572\u0569\u0568 \u0577\u0561\u0580\u0578\u0582\u0576\u0561\u056f\u0565\u0581 \u056b\u0577\u056d\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u056f\u0578\u0572\u0574\u0567 \u0577\u0561\u0570\u0561\u0580\u056f\u0578\u0582\u056b\u056c\u0589 \u0531\u0575\u057d\u0585\u0580, \u0565\u0580\u0562 \u056b\u0577\u056d\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0570\u057a\u0561\u0580\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0574\u0562 \u056f\u0568 \u056d\u0585\u057d\u056b TRIPP \u056f\u0578\u0579\u0578\u0582\u0561\u056e \u056e\u0580\u0561\u0563\u056b\u0580\u056b\u0576 \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576, \u0578\u0580 \u056b\u0580\u0561\u056f\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0567\u057b \u0531\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u056b\u0576 \u0546\u0561\u056d\u056b\u057b\u0565\u0582\u0561\u0576\u056b \u0570\u0565\u057f \u0561\u0576\u0561\u0580\u0563\u0565\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u0561\u057a\u0561\u0570\u0578\u057e\u0561\u056e \u0567, \u0561\u057d\u056b\u056f\u0561 \u0546\u0578\u0575\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 9-\u056b \u0583\u0561\u057d\u057f\u0561\u0569\u0578\u0582\u0572\u0569\u056b 9-\u0580\u0564 \u056f\u0567\u057f\u056b\u0576 \u0570\u0565\u057f\u0565\u0582\u0578\u0572\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u0565\u0580\u056a\u0578\u0582\u0574\u056b\u0576 \u0570\u0565\u057f\u0565\u0582\u0561\u0576\u0584\u0576 \u0567\u0589\r\n\r\n\u0531\u0575\u057d\u057f\u0565\u0572, \u0562\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576\u0561\u0562\u0561\u0580, \u0574\u0565\u056e \u0564\u0565\u0580 \u0578\u0582\u0576\u0565\u0581\u0561\u056e \u0567 \u0531\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u056b \u0575\u0561\u0580\u0571\u0561\u056f\u0578\u0572\u0561\u056f\u0561\u0576, \u0570\u0561\u056f\u0561\u0570\u0561\u0575 \u0565\u0582 \u0561\u0575\u056c\u0561\u057f\u0565\u0561\u0581 \u056f\u0565\u0581\u0578\u0582\u0561\u056e\u0584\u0568, \u0578\u0580 \u0575\u0561\u0576\u0563\u0565\u0581\u0561\u0582 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0577\u0580\u057b\u0561\u0583\u0561\u056f\u0578\u0582\u0574\u056b\u0576 \u0565\u0582 2023 \u0569\u0578\u0582\u0561\u056f\u0561\u0576\u056b \u054d\u0565\u057a\u057f\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 19-21-\u056b\u0576 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0570\u0561\u0575\u0561\u0569\u0561\u0583\u0578\u0582\u0574\u056b\u0576\u00bb\u0589\r\n\r\n\u053b\u0580 \u056f\u0561\u0580\u0563\u056b\u0576, \u0540\u2024\u0545\u2024\u0534\u2024-\u056b \u0561\u0576\u0564\u0561\u0574, \u0531\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u056b \u00ab\u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u00bb \u056d\u0574\u0562\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0584\u0561\u0580\u057f\u0578\u0582\u0572\u0561\u0580 \u0531\u0580\u0569\u0578\u0582\u0580 \u053d\u0561\u0579\u0561\u057f\u0580\u0565\u0561\u0576 \u0575\u0561\u0575\u057f\u0576\u0565\u0581, \u0578\u0580 \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575 \u056b\u0577\u056d\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568 \u056f\u0568 \u0574\u0578\u056c\u0578\u0580\u0565\u0581\u0576\u0565\u0576 \u0570\u0561\u057d\u0561\u0580\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568\u055d \u0575\u0561\u0575\u057f\u0561\u0580\u0561\u0580\u0565\u056c\u0578\u057e, \u0569\u0567 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0565\u0582 \u0531\u057f\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u056b \u0574\u056b\u057b\u0565\u0582 \u056d\u0561\u0572\u0561\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u0570\u0561\u057d\u057f\u0561\u057f\u0578\u0582\u0561\u056e \u0567\u0589\r\n\r\n\u00ab\u0531\u057d\u056b\u056f\u0561 \u057d\u0578\u0582\u057f \u0567 \u0565\u0582 \u056f\u0565\u0572\u056e\u056b\u0584\u0589 \u053b\u055e\u0576\u0579 \u056d\u0561\u0572\u0561\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576, \u0565\u0580\u0562 \u0565\u0580\u056f\u0580\u056b\u0576 \u0574\u0567\u056f \u0574\u0561\u057d\u0568 \u0569\u0577\u0576\u0561\u0574\u056b \u057a\u0565\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u056f\u0578\u0572\u0574\u0567 \u0562\u057c\u0576\u0561\u0563\u0580\u0561\u0582\u0578\u0582\u0561\u056e \u0567\u0589 \u053b\u055e\u0576\u0579 \u056d\u0561\u0572\u0561\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576, \u0565\u0580\u0562 \u0569\u0577\u0576\u0561\u0574\u056b\u0576 \u0574\u056b\u0576\u0579\u0565\u0582 \u0561\u0575\u057d \u057a\u0561\u0570\u0568 \u056f\u0568 \u0577\u0561\u0580\u0578\u0582\u0576\u0561\u056f\u0567 \u0583\u0561\u056f \u057a\u0561\u0570\u0565\u056c \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0573\u0561\u0574\u0562\u0561\u0576\u0565\u0580\u0568, \u0577\u0580\u057b\u0561\u0583\u0561\u056f\u0574\u0561\u0576 \u0574\u0567\u057b \u057a\u0561\u0570\u0565\u056c \u0565\u0580\u056f\u056b\u0580\u0568, \u056f\u0568 \u0577\u0561\u0580\u0578\u0582\u0576\u0561\u056f\u0567 \u057d\u057a\u0561\u057c\u0576\u0561\u056c \u0565\u0582 \u0574\u056b\u057b\u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580 \u0570\u0561\u0580\u0569\u0561\u056f\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u057e\u0580\u0561\u0575 \u056f\u0568 \u056d\u0585\u057d\u056b \u057d\u057a\u0561\u057c\u0576\u0561\u056c\u056b\u0584\u056b \u0578\u0582 \u057e\u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0580\u0561\u0576\u0584\u056b \u056c\u0565\u0566\u0578\u0582\u0578\u057e\u0589\r\n\r\n\u053b\u055e\u0576\u0579 \u056d\u0561\u0572\u0561\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576, \u0565\u0580\u0562 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0540\u0561\u0576\u0580\u0561\u057a\u0565\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u057c\u0561\u0566\u0574\u0561\u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0572\u0565\u056f\u0561\u057e\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u057a\u0561\u057f\u0561\u0576\u0564\u056b \u056f\u0561\u0580\u0563\u0561\u057e\u056b\u0573\u0561\u056f\u0578\u057e \u056f\u0568 \u057a\u0561\u0570\u0578\u0582\u056b, \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u0578\u0582\u0580\u0564\u056b\u0576 \u056f'\u0561\u0580\u0563\u056b\u056c\u0578\u0582\u056b \u057e\u0565\u0580\u0561\u0564\u0561\u057c\u0576\u0561\u056c \u056b\u0580 \u0562\u0576\u0585\u0580\u0580\u0561\u0576\u0568, \u056b\u057d\u056f \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b\u0576 \u0574\u0567\u057b \u0561\u0574\u0567\u0576 \u0585\u0580 \u056f'\u0578\u0579\u0576\u0579\u0561\u0581\u0578\u0582\u056b \u0570\u0561\u0575\u056f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0565\u057f\u0584\u0568\u0589\r\n\r\n\u0531\u057d\u056b\u056f\u0561 \u056d\u0561\u0572\u0561\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u0579\u0567\u0589 \u0531\u057d\u056b\u056f\u0561 2020 \u0569\u0578\u0582\u0561\u056f\u0561\u0576\u056b \u054d\u0565\u057a\u057f\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 27-\u056b\u0576 \u057d\u056f\u057d\u0561\u056e \u057a\u0561\u057f\u0565\u0580\u0561\u0566\u0574\u056b\u0576 \u0568\u0576\u0569\u0561\u0581\u0584\u056b\u0576 \u0570\u0561\u057d\u057f\u0561\u057f\u0578\u0582\u0561\u056e \u0566\u056b\u0576\u0561\u0564\u0561\u0564\u0561\u0580\u056b \u056b\u0576\u0579-\u0578\u0580 \u0570\u0561\u0576\u0563\u0580\u0578\u0582\u0561\u0576 \u0574\u0568\u0576 \u0567\u00bb, \u0568\u057d\u0561\u0582 \u0561\u0576\u055d \u056c\u0580\u0561\u0563\u0580\u0578\u0572\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0570\u0565\u057f \u0566\u0580\u0578\u0575\u0581\u056b \u0568\u0576\u0569\u0561\u0581\u0584\u056b\u0576\u00bb, \u0568\u057d\u0561\u0582 \u0561\u0576\u0589\r\n\r\n\u0531\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u056b \u00ab\u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u00bb \u056d\u0574\u0562\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0572\u0565\u056f\u0561\u057e\u0561\u0580 \u0531\u0576\u0576\u0561 \u0533\u0580\u056b\u0563\u0578\u0580\u0565\u0561\u0576\u056b \u0570\u0561\u0574\u0561\u0571\u0561\u0575\u0576\u055d \u056b\u0577\u056d\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u057a\u0561\u057f\u056f\u0565\u0580\u0561\u0581\u0578\u0582\u0581\u0561\u056e \u056d\u0561\u0572\u0561\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0579\u0567 \u0570\u0561\u057d\u057f\u0561\u057f\u0578\u0582\u0561\u056e, \u0578\u0580\u0578\u057e\u0570\u0565\u057f\u0565\u0582 \u0561\u0574\u0567\u0576 \u0561\u0576\u0563\u0561\u0574 \u0561\u056f\u0561\u0576\u0561\u057f\u0565\u057d \u056f'\u0568\u056c\u056c\u0561\u0576\u0584 \u0531\u0566\u0580\u057a\u0567\u0575\u0573\u0561\u0576\u056b \u0576\u0578\u0580 \u057a\u0561\u0570\u0561\u0576\u057b\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576\u0589\r\n\r\n\u0531\u0576 \u0576\u0561\u0565\u0582 \u0576\u0577\u0565\u0581, \u0578\u0580 \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575 \u0570\u0561\u0576\u0563\u0580\u0578\u0582\u0561\u0576\u056b\u0576 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0570\u056b\u0574\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0568\u0576\u0564\u0564\u056b\u0574\u0561\u0564\u056b\u0580 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0578\u0582\u056a\u0565\u0580\u0568 \u0574\u0567\u056f \u0570\u0561\u0580\u0581\u056b \u0577\u0578\u0582\u0580\u057b \u0570\u0561\u0574\u0561\u0571\u0561\u0575\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u0578\u0582\u0576\u056b\u0576\u055d \u0569\u0578\u0575\u056c \u0579\u057f\u0561\u056c \u0531\u056c\u056b\u0565\u0582\u056b \u054d\u0561\u0570\u0574\u0561\u0576\u0561\u0564\u0580\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0568\u0576\u0564\u0578\u0582\u0576\u0578\u0582\u0574\u0568\u0589\r\n\r\n\u0533\u0580\u056b\u0563\u0578\u0580\u0565\u0561\u0576 \u0568\u0576\u0564\u0563\u056e\u0565\u0581, \u0578\u0580 \u0568\u0576\u0564\u0564\u056b\u0574\u0561\u0564\u056b\u0580 \u057a\u0561\u057f\u0563\u0561\u0574\u0561\u0582\u0578\u0580\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0561\u0574\u0567\u0576 \u056b\u0576\u0579 \u057a\u056b\u057f\u056b \u0568\u0576\u0565\u0576\u055d \u0569\u0578\u0575\u056c \u0579\u057f\u0561\u056c\u0578\u0582 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580, \u0578\u0580 \u0531\u056c\u056b\u0565\u0582\u056b \u057a\u0561\u0580\u057f\u0561\u0564\u0580\u0561\u056e \u054d\u0561\u0570\u0574\u0561\u0576\u0561\u0564\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0570\u0561\u0576\u0580\u0561\u0584\u0578\u0582\u0567\u056b \u0564\u0580\u0578\u0582\u056b\u0589 \u0544\u056b\u0561\u056a\u0561\u0574\u0561\u0576\u0561\u056f, \u0561\u0576\u0578\u0576\u0584 \u056f\u0561\u0580\u0565\u0582\u0578\u0580 \u056f\u0568 \u0576\u056f\u0561\u057f\u0565\u0576 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u0578\u0582\u0580\u0564\u056b\u0576 \u0565\u0582 \u056b\u0580\u0565\u0576\u0581 \u057a\u0561\u057f\u0563\u0561\u0574\u0561\u0582\u0578\u0580\u0561\u056f\u0561\u0576 \u056c\u056b\u0561\u0566\u0585\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u057f\u0578\u0582\u0561\u056e \u0568\u0576\u057f\u0580\u0578\u0572\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0570\u0565\u057f \u056d\u0585\u057d\u056b\u056c\u0568\u055d \u0553\u0561\u0577\u056b\u0576\u0565\u0561\u0576\u056b \u0575\u0561\u0575\u057f\u0561\u0580\u0561\u0580\u0561\u056e \u00ab\u0573\u0576\u0577\u0578\u0582\u0574\u0576\u0565\u0580\u0568\u00bb \u056f\u0561\u0576\u056d\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0565\u0582 \u0561\u0576\u0570\u0580\u0561\u056a\u0565\u0577\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u057a\u0561\u0580\u0561\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u0578\u0582\u0580\u0564\u056b\u0576 \u0561\u057b\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0561\u057a\u0561\u0570\u0578\u057e\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0576\u057a\u0561\u057f\u0561\u056f\u0578\u057e\u0589