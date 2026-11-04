Ազգային Ժողո՞վ, Թէ՞ Քաղաքական Հաշուեյարդարի Բեմ

\r\n\r\n\r\n\r\n\u054e\u0531\u0536\u0533\u0537\u0546 \u0533\u0531\u054e\u053c\u0531\u0533\u0535\u0531\u0546\r\n\r\n\u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0540\u0561\u0576\u0580\u0561\u057a\u0565\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0531\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u0568, \u0578\u0580 \u056f\u0578\u0579\u0578\u0582\u0561\u056e \u0567 \u0568\u056c\u056c\u0561\u056c\u0578\u0582 \u057a\u0565\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u057f\u0561\u056e\u0578\u0572\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576, \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057a\u0561\u057f\u0561\u057d\u056d\u0561\u0576\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0565\u0582 \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0577\u0561\u0570\u0565\u0580\u0578\u0582 \u057a\u0561\u0577\u057f\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0562\u0561\u0580\u0571\u0580\u0561\u0563\u0578\u0575\u0576 \u0561\u0574\u057a\u056b\u0578\u0576\u0576\u0565\u0580\u0567\u0576 \u0574\u0567\u056f\u0568, \u0564\u056a\u0562\u0561\u056d\u057f\u0561\u0562\u0561\u0580 \u0575\u0561\u0573\u0561\u056d \u056f\u0568 \u057e\u0565\u0580\u0561\u056e\u0578\u0582\u056b \u0583\u0578\u056d\u0561\u0564\u0561\u0580\u0571 \u057e\u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0580\u0561\u0576\u0584\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582, \u0561\u0576\u0571\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0577\u0578\u0582\u0565\u0575\u0561\u0580\u0564\u0561\u0580\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0565\u0582 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0561\u0576\u0570\u0561\u0576\u0564\u0578\u0582\u0580\u056a\u0578\u0572\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0569\u0561\u057f\u0565\u0580\u0561\u0562\u0565\u0574\u056b:\r\n\r\n\u053d\u0578\u0580\u0570\u0580\u0564\u0561\u0580\u0561\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0562\u0561\u0576\u0561\u057e\u0567\u0573\u0568 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u0580\u0564\u0561\u057e\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0561\u0576\u0562\u0561\u056a\u0561\u0576\u0565\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u0576 \u0567: \u053b\u0577\u056d\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576 \u0578\u0582 \u0568\u0576\u0564\u0564\u056b\u0574\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u056f\u0580\u0576\u0561\u0576 \u0565\u0582 \u057a\u0567\u055b\u057f\u0584 \u0567 \u0578\u0582\u0576\u0565\u0576\u0561\u0576 \u0570\u0561\u056f\u0561\u0564\u056b\u0580 \u057f\u0565\u057d\u0561\u056f\u0567\u057f\u0576\u0565\u0580: \u054d\u0561\u056f\u0561\u0575\u0576 \u0565\u0580\u0562 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0583\u0561\u057d\u057f\u0561\u0580\u056f\u0568 \u056f\u0568 \u0583\u0578\u056d\u0561\u0580\u056b\u0576\u0578\u0582\u056b \u0583\u0578\u0572\u0578\u0581\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0562\u0561\u057c\u0561\u057a\u0561\u0577\u0561\u0580\u0578\u057e, \u056b\u057d\u056f \u0563\u0561\u0572\u0561\u0583\u0561\u0580\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057a\u0561\u0575\u0584\u0561\u0580\u0568` \u0561\u0576\u0571\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057e\u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0580\u0561\u0576\u0584\u0578\u057e, \u0570\u0561\u0580\u0581\u0561\u056f\u0561\u0576\u056b \u057f\u0561\u056f \u056f\u0568 \u0564\u0580\u0578\u0582\u056b \u0578\u0579 \u0574\u056b\u0561\u0575\u0576 \u056d\u0578\u0580\u0570\u0580\u0564\u0561\u0580\u0561\u0576\u056b \u0570\u0565\u0572\u056b\u0576\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568, \u0561\u0575\u056c \u0576\u0561\u0565\u0582` \u057a\u0565\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u056f\u0561\u057c\u0561\u057e\u0561\u0580\u0574\u0561\u0576 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u0577\u0561\u056f\u0578\u0575\u0569\u0568:\r\n\r\n\u053b\u055e\u0576\u0579 \u0576\u057a\u0561\u057f\u0561\u056f\u056b \u056f\u0568 \u056e\u0561\u057c\u0561\u0575\u0565\u0576 \u0561\u0575\u057d \u0561\u0576\u0574\u0561\u056f\u0561\u0580\u0564\u0561\u056f \u0565\u056c\u0578\u0575\u0569\u0576\u0565\u0580\u0568\r\n\r\n\u0531\u0580\u0564\u0565\u0585\u0584 \u0561\u0576\u0578\u0576\u0584 \u056f\u0568 \u0576\u057a\u0561\u057d\u057f\u0565\u055e\u0576 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0561\u0576\u057e\u057f\u0561\u0576\u0563\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0561\u0574\u0580\u0561\u057a\u0576\u0564\u0574\u0561\u0576, \u057f\u0576\u057f\u0565\u057d\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0566\u0561\u0580\u0563\u0561\u0581\u0574\u0561\u0576, \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0574\u056b\u0561\u057d\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u056f\u0561\u0574 \u0561\u0580\u057f\u0561\u0584\u056b\u0576 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u0561\u0580\u057f\u0561\u0570\u0580\u0561\u0582\u0567\u0580\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0564\u056b\u0574\u0561\u0563\u0580\u0561\u0582\u0574\u0561\u0576, \u0569\u0567\u055e \u0568\u0576\u0564\u0570\u0561\u056f\u0561\u057c\u0561\u056f\u0568, \u056f\u0568 \u056e\u0561\u057c\u0561\u0575\u0565\u0576 \u0570\u0561\u0576\u0580\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0578\u0582\u0577\u0561\u0564\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0567\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0580\u0581\u0565\u0580\u0567\u0576 \u0577\u0565\u0572\u0565\u056c\u0578\u0582, \u0570\u0561\u057d\u0561\u0580\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0576\u0578\u0580 \u0562\u0561\u056a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0574\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0565\u0576\u0569\u0561\u0580\u056f\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0565\u0582 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0561\u056f\u0561\u057c\u0561\u056f\u0578\u0580\u0564\u0568 \u0561\u0574\u0567\u0576 \u0563\u0576\u0578\u057e \u057e\u0561\u0580\u056f\u0561\u0562\u0565\u056f\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0576\u057a\u0561\u057f\u0561\u056f\u056b\u0576:\r\n\r\n\u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u0568 \u056f\u0568 \u0564\u056b\u0574\u0561\u0563\u0580\u0561\u0582\u0567 \u057a\u0561\u057f\u0574\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0576\u0577\u0561\u0576\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u0578\u0582\u0576\u0565\u0581\u0578\u0572 \u0574\u0561\u0580\u057f\u0561\u0570\u0580\u0561\u0582\u0567\u0580\u0576\u0565\u0580: \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0570\u0561\u0575\u0561\u0569\u0561\u0583\u0578\u0582\u0574\u0567\u0576 \u0565\u057f\u0584 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0561\u0576\u057e\u057f\u0561\u0576\u0563\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576, \u057d\u0561\u0570\u0574\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u057a\u0561\u0577\u057f\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576, \u056b\u0576\u0584\u0576\u056b\u0577\u056d\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0565\u0582 \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0582\u0576\u0584\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0570\u0561\u0580\u0581\u0565\u0580\u0568 \u056f\u0568 \u057a\u0561\u0570\u0561\u0576\u057b\u0565\u0576 \u057a\u0565\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u056c\u0580\u057b\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576, \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0565\u057c\u0561\u057f\u0565\u057d\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u0565\u0582 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u057a\u0561\u057f\u0561\u057d\u056d\u0561\u0576\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576:\r\n\r\n\u0544\u056b\u0576\u0579\u0564\u0565\u057c \u056d\u0578\u0580\u0570\u0580\u0564\u0561\u0580\u0561\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0561\u0574\u057a\u056b\u0578\u0576\u0567\u0576 \u0570\u0576\u0579\u0578\u0572 \u0578\u0580\u0578\u0577 \u0565\u056c\u0578\u0575\u0569\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0574\u0561\u056f\u0561\u0580\u0564\u0561\u056f\u0568 \u0561\u0575\u0576 \u057f\u057a\u0561\u0582\u0578\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u056f\u0568 \u057d\u057f\u0565\u0572\u056e\u0567, \u0569\u0567 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0578\u0582\u056a\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580 \u0561\u057c\u0561\u057b\u0576\u0561\u0570\u0565\u0580\u0569\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0578\u0579 \u0569\u0567 \u057a\u0565\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0561\u0574\u0580\u0561\u057a\u0576\u0564\u0578\u0582\u0574\u0576 \u0567, \u0561\u0575\u056c` \u0570\u0561\u056f\u0561\u057c\u0561\u056f\u0578\u0580\u0564\u056b\u0576 \u0576\u0578\u0582\u0561\u057d\u057f\u0561\u0581\u0578\u0582\u0574\u0568 \u0565\u0582 \u057d\u0565\u0583\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0568\u0576\u057f\u0580\u0561\u0566\u0561\u0576\u0563\u0578\u0582\u0561\u056e\u056b\u0576 \u0561\u057c\u057b\u0565\u0582 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u056b\u0561\u0582\u0578\u0580\u0576\u0565\u0580 \u0577\u0561\u0570\u056b\u056c\u0568:\r\n\r\n\u0531\u0582\u0565\u056c\u056b \u0574\u057f\u0561\u0570\u0578\u0563\u056b\u0579\u0568 \u0561\u0575\u0576 \u0567, \u0578\u0580 \u0561\u0575\u057d \u0565\u0580\u0565\u0582\u0578\u0575\u0569\u0568 \u0561\u057d\u057f\u056b\u0573\u0561\u0576\u0561\u0562\u0561\u0580 \u056f\u0580\u0576\u0561\u0575 \u0562\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576\u0578\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580\u0578\u0582\u056b\u056c: \u0535\u0580\u0562 \u057e\u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0580\u0561\u0576\u0584\u0568 \u056f\u0568 \u0564\u0561\u057c\u0576\u0561\u0575 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057a\u0561\u0575\u0584\u0561\u0580\u056b \u0568\u0576\u0564\u0578\u0582\u0576\u0578\u0582\u0561\u056e \u0574\u056b\u057b\u0578\u0581, \u056b\u057d\u056f \u0561\u0572\u0574\u0578\u0582\u056f\u0568` \u056d\u0578\u0580\u0570\u0580\u0564\u0561\u0580\u0561\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0563\u0578\u0580\u056e\u0578\u0582\u0576\u0567\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0579\u0561\u0583\u0561\u0576\u056b\u0577, \u0570\u0561\u057d\u0561\u0580\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0567\u057b \u056f\u0568 \u0576\u0561\u0570\u0561\u0576\u057b\u0567 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0562\u0561\u0576\u0561\u057e\u0567\u0573\u056b \u0574\u0577\u0561\u056f\u0578\u0575\u0569\u0568:\r\n\r\n\u0531\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u056b \u057a\u0561\u057f\u0563\u0561\u0574\u0561\u0582\u0578\u0580\u0568 \u0574\u056b\u0561\u0575\u0576 \u056b\u0580 \u056f\u0578\u0582\u057d\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u056f\u0561\u0574 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0573\u0561\u0574\u0562\u0561\u0580\u056b\u0576 \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575\u0561\u0581\u0578\u0582\u0581\u056b\u0579\u0568 \u0579\u0567: \u0531\u0576 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0540\u0561\u0576\u0580\u0561\u057a\u0565\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0585\u0580\u0567\u0576\u057d\u0564\u056b\u0580 \u056b\u0577\u056d\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0561\u0576\u0564\u0561\u0574\u0576 \u0567 \u0565\u0582 \u057a\u0561\u0580\u057f\u0561\u0582\u0578\u0580 \u0567 \u0563\u056b\u057f\u0561\u056f\u0581\u056b\u056c, \u0578\u0580 \u056b\u0580 \u056d\u0585\u057d\u0584\u0568, \u057e\u0561\u0580\u0584\u0561\u0563\u056b\u056e\u0576 \u0578\u0582 \u056f\u0565\u0581\u0578\u0582\u0561\u056e\u0584\u0568 \u056f\u0568 \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575\u0561\u0581\u0576\u0565\u0576 \u0576\u0561\u0565\u0582 \u057a\u0565\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0564\u056b\u0574\u0561\u0563\u056b\u056e\u0568:\r\n\r\n\u053b\u0577\u056d\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0575\u0561\u057f\u0578\u0582\u056f \u057a\u0561\u057f\u0561\u057d\u056d\u0561\u0576\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u0578\u0582\u0576\u056b \u057a\u0561\u0570\u057a\u0561\u0576\u0565\u056c\u0578\u0582 \u056d\u0578\u0580\u0570\u0580\u0564\u0561\u0580\u0561\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057a\u0561\u057f\u0577\u0561\u0573\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568, \u056b\u057d\u056f \u0568\u0576\u0564\u0564\u056b\u0574\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568` \u0584\u0576\u0576\u0561\u0564\u0561\u057f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u057e\u0565\u0580\u0561\u056e\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0570\u056b\u0574\u0576\u0561\u0582\u0578\u0580\u0578\u0582\u0561\u056e \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0561\u0575\u056c\u0568\u0576\u057f\u0580\u0561\u0576\u0584\u056b: \u0535\u0580\u056f\u0578\u0582\u0584\u056b\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580 \u0561\u056c \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0577\u0561\u0570\u0568 \u057a\u0567\u057f\u0584 \u0567 \u0563\u0565\u0580\u0561\u0564\u0561\u057d \u0568\u056c\u056c\u0561\u0575 \u056f\u0578\u0582\u057d\u0561\u056f\u0581\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0577\u056b\u0582\u0576\u0565\u0580\u0567\u0576:\r\n\r\n\u054a\u0565\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0578\u0582\u056a\u0568 \u0574\u056b\u0561\u0575\u0576 \u056b\u0580 \u0562\u0561\u0576\u0561\u056f\u0578\u057e, \u057f\u0576\u057f\u0565\u057d\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0574\u0562 \u056f\u0561\u0574 \u0564\u056b\u0582\u0561\u0576\u0561\u0563\u056b\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0574\u0562 \u0579\u056b \u0579\u0561\u0583\u0578\u0582\u056b\u0580: \u0531\u0576 \u056f\u0568 \u0579\u0561\u0583\u0578\u0582\u056b \u0576\u0561\u0565\u0582 \u056b\u0580 \u0570\u0561\u057d\u057f\u0561\u057f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u056c\u0580\u057b\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0574\u0562 \u0565\u0582 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0572\u0565\u056f\u0561\u057e\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u057a\u0561\u057f\u0561\u057d\u056d\u0561\u0576\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0574\u0562:\r\n\r\n\u0531\u0575\u057d\u0585\u0580 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0531\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u056b\u0576 \u0561\u057c\u057b\u0565\u0582 \u0564\u0580\u0578\u0582\u0561\u056e \u0570\u0561\u0580\u0581\u0568 \u057a\u0561\u0580\u0566 \u0567, \u0562\u0561\u0575\u0581` \u056d\u0578\u0580\u0561\u057a\u0567\u057d \u0574\u057f\u0561\u0570\u0578\u0563\u056b\u0579. \u057a\u056b\u057f\u056b \u056f\u0561\u0580\u0565\u0576\u0561\u055e\u0575 \u0561\u0576 \u057e\u0565\u0580\u0561\u0563\u057f\u0576\u0565\u056c \u057a\u0565\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u057f\u0561\u056e\u0578\u0572\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0565\u0582 \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u057a\u0561\u057f\u0561\u057d\u056d\u0561\u0576\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u056b\u0580 \u056f\u0578\u0579\u0578\u0582\u0574\u0568, \u0569\u0567\u055e \u057a\u056b\u057f\u056b \u0577\u0561\u0580\u0578\u0582\u0576\u0561\u056f\u0567 \u0574\u0576\u0561\u056c \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0583\u0578\u056d\u0561\u0564\u0561\u0580\u0571 \u057e\u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0580\u0561\u0576\u0584\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0565\u0582 \u0561\u0576\u057e\u0565\u0580\u057b \u0570\u0561\u056f\u0561\u0574\u0561\u0580\u057f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0562\u0565\u0574:\r\n\r\n\u0548\u0580\u0578\u057e\u0570\u0565\u057f\u0565\u0582 \u0565\u0580\u0562 \u056d\u0578\u0580\u0570\u0580\u0564\u0561\u0580\u0561\u0576\u0568 \u056f\u0568 \u056f\u0578\u0580\u057d\u0576\u0581\u0576\u0567 \u056b\u0580 \u056d\u0585\u057d\u0584\u056b\u0576 \u0561\u0580\u056a\u0561\u0576\u0561\u057a\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568, \u0574\u056b\u0561\u0575\u0576 \u057a\u0561\u057f\u0563\u0561\u0574\u0561\u0582\u0578\u0580\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0570\u0565\u0572\u056b\u0576\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0579\u0567, \u0578\u0580 \u056f\u0568 \u057f\u0578\u0582\u056a\u0567:\r\n\r\n\u053f\u0568 \u057f\u0578\u0582\u056a\u0567 \u057a\u0565\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0570\u0565\u0572\u056b\u0576\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568, \u056f\u0568 \u057f\u056f\u0561\u0580\u0561\u0576\u0561\u0575 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u0578\u0582\u0580\u0564\u056b\u0576 \u057e\u057d\u057f\u0561\u0570\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568, \u0565\u0582, \u0561\u0574\u0567\u0576\u0567\u0576 \u057e\u057f\u0561\u0576\u0563\u0561\u0582\u0578\u0580\u0568, \u056f\u0568 \u0576\u057d\u0565\u0574\u0561\u0576\u0561\u0575 \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0574\u056b\u0561\u057d\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0563\u0561\u0572\u0561\u0583\u0561\u0580\u0568:\r\n\r\n\u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b\u0576 \u0561\u0575\u057d\u0585\u0580 \u057a\u0567\u057f\u0584 \u0565\u0576 \u0578\u0579 \u0569\u0567 \u0562\u0561\u0580\u0571\u0580\u0561\u0571\u0561\u0575\u0576 \u057e\u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0580\u0561\u0576\u0584\u0576\u0565\u0580, \u0561\u0575\u056c` \u0562\u0561\u0580\u0571\u0580\u0561\u0574\u0561\u056f\u0561\u0580\u0564\u0561\u056f \u057a\u0565\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u057f\u0561\u056e\u0578\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576:\r\n\r\n\u0531\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056a\u0578\u0572\u0578\u057e\u0568 \u057a\u0567\u057f\u0584 \u0567 \u0568\u056c\u056c\u0561\u0575 \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u057a\u0561\u057f\u0561\u057d\u056d\u0561\u0576\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0561\u0574\u057a\u056b\u0578\u0576, \u0578\u0579 \u0569\u0567` \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0561\u0580\u056a\u0561\u0576\u0561\u057a\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0576\u057d\u0565\u0574\u0561\u0581\u0576\u0578\u0572 \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575\u0561\u0581\u0578\u0582\u0574\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0562\u0565\u0574: