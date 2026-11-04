Վիեննայի Փառատօնը, Որուն Պիտի Մասնակցէին Արցախեան Համոյթները Ջնջուեցաւ

\r\n\r\n\r\n\r\n\u00ab\u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0577\u0561\u056f\u0578\u0575\u0569\u056b \u057a\u0561\u0570\u057a\u0561\u0576\u0574\u0561\u0576 \u056f\u0565\u0564\u0580\u0578\u0576\u00bb-\u0568 \u056f\u0568 \u057f\u0565\u0572\u0565\u056f\u0561\u0581\u0576\u0567, \u0578\u0580 \u0546\u0578\u0575\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 4-\u056b\u0576 \u0540\u0561\u0574\u0561\u0577\u056d\u0561\u0580\u0570\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0583\u0561\u057c\u0561\u057f\u0585\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0574\u056b\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 (WOFA) \u0576\u0561\u056d\u0561\u0563\u0561\u0570 \u0536\u0585\u0580\u0561\u0576 \u054d\u0569\u0580\u0565\u0566\u0578\u057e\u057d\u0584\u056b\u0567\u0576 \u0576\u0561\u0574\u0561\u056f \u0574\u0568 \u057d\u057f\u0561\u0581\u0561\u056e \u0567, \u0578\u0582\u0580 \u056f\u0568 \u057f\u0565\u0572\u0565\u056f\u0561\u0581\u0578\u0582\u056b, \u0569\u0567 \u0578\u0580\u0578\u0577\u0578\u0582\u0561\u056e \u0567 \u057b\u0576\u057b\u0565\u056c \u0546\u0578\u0575\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 27-30\u056b\u0576, \u054e\u056b\u0565\u0576\u0576\u0561\u0575\u056b \u0574\u0567\u057b \u0576\u0561\u056d\u0561\u057f\u0565\u057d\u0578\u0582\u0561\u056e \u0574\u056b\u057b\u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0561\u0575\u0576 \u0583\u0561\u057c\u0561\u057f\u0585\u0576\u0568, \u0578\u0580\u0578\u0582\u0576 \u057a\u056b\u057f\u056b \u0574\u0561\u057d\u0576\u0561\u056f\u0581\u0567\u056b\u0576 \u0576\u0561\u0565\u0582 \u0561\u0580\u0581\u0561\u056d\u0565\u0561\u0576 \u00ab\u0544\u0565\u0576\u0584 \u0565\u0576\u0584, \u0574\u0565\u0580 \u057d\u0561\u0580\u0565\u0580\u0568\u00bb \u0565\u0580\u0563\u056b-\u057a\u0561\u0580\u056b \u0565\u0582 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0531\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0576\u0578\u0582\u0561\u0563\u0561\u0580\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0570\u0561\u0574\u0578\u0575\u0569\u0576\u0565\u0580\u0568\u0589\r\n\r\n\u00ab\u0553\u0561\u057c\u0561\u057f\u0585\u0576\u056b \u0561\u0574\u0562\u0578\u0572\u057b\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0579\u0565\u0572\u0561\u0580\u056f\u0578\u0582\u0574\u0568, \u0579\u056b \u057e\u0565\u0580\u0561\u0581\u0576\u0578\u0582\u0574 \u0561\u0580\u0581\u0561\u056d\u0565\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0578\u0575\u0569\u0576\u0565\u0580\u056b \u0574\u0561\u057d\u0576\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0576\u0561\u056d\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0579\u0565\u0572\u0561\u0580\u056f\u0574\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0576\u0563\u0561\u0574\u0561\u0576\u0584\u0576\u0565\u0580\u0568 \u057a\u0561\u0580\u0566\u0561\u0562\u0561\u0576\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0561\u0576\u0570\u0580\u0561\u056a\u0565\u0577\u057f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568\u0589 \u0544\u0565\u0580 \u0576\u057a\u0561\u057f\u0561\u056f\u0568 \u0578\u0580\u0565\u0582\u0567 \u0574\u056b\u057b\u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0574\u0577\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0574\u056b\u057b\u0578\u0581\u0561\u057c\u0574\u0561\u0576 \u0561\u0576\u0581\u056f\u0561\u0581\u0574\u0561\u0576\u0568 \u056d\u0578\u0579\u0568\u0576\u0564\u0578\u057f\u0565\u056c\u0568 \u0579\u0567, \u0561\u0575\u056c \u0561\u0580\u0581\u0561\u056d\u0565\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0578\u0575\u0569\u0576\u0565\u0580\u056b \u0561\u0580\u056a\u0561\u0576\u0561\u057a\u0561\u057f\u0578\u0582\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0565\u0582 \u0574\u056b\u057b\u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0574\u0577\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056f\u0565\u0561\u0576\u0584\u056b\u0576 \u0570\u0561\u0582\u0561\u057d\u0561\u0580 \u0574\u0561\u057d\u0576\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u056b\u0580\u0561\u0582\u0578\u0582\u0576\u0584\u056b \u057a\u0561\u0577\u057f\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568, \u056b\u0576\u0579\u057a\u0567\u057d \u0576\u0561\u0565\u0582 \u0576\u0574\u0561\u0576\u0561\u057f\u056b\u057a \u0564\u0567\u057a\u0584\u0565\u0580\u056b \u056f\u0580\u056f\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u056f\u0561\u0576\u056d\u0578\u0582\u0574\u0568\u00bb, \u056f\u0568 \u057f\u0565\u0572\u0565\u056f\u0561\u0581\u0576\u0567 \u00ab\u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0577\u0561\u056f\u0578\u0575\u0569\u056b \u057a\u0561\u0570\u057a\u0561\u0576\u0574\u0561\u0576 \u056f\u0565\u0564\u0580\u0578\u0576\u00bb-\u0568\u0589\r\n\r\n \r\n\r\n