Լրահոս

Գրիգոր Տէր Յակոբեան Նշանակուեցաւ Միացեալ Նահանգներու Մէջ Իրաքի Դեսպան

hairenikJune 25, 2026Վերջին թարմացումը June 26, 2026
0 Less than a minute

 

ՊԱՂՏԱՏ․- Իրաքի վարչապետ Ալի Զայիտիի խորհրդական Գրիգոր Տէր Յակոբեանը նշանակուեցաւ Ուաշինկթընի մէջ Իրաքի դեսպան:

Ամերիկեան վարչակազմին հաւանութեան պարագային ան պիտի դառնայ տասնամեակներէ ի վեր Ուաշինկթընի մէջ Իրաքի առաջին ոչ շիի դեսպանը:

Տէր Յակոբեան համալսարանական կրթութիւն ստացած է Միացեալ Նահանգներու մէջ եւ Իրաքի մէջ վարած բազմաթիւ պետական պաշտօններ, ներառեալ նախկին նախագահ Պարհամ Սալեհի եւ նախկին վարչապետ Մոհամետ Շիահ Սուտանիի խորհրդականի պաշտօնները:

 

 

Advertisement Subscribe Today
hairenikJune 25, 2026Վերջին թարմացումը June 26, 2026
0 Less than a minute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button