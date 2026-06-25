Լրահոս
Գրիգոր Տէր Յակոբեան Նշանակուեցաւ Միացեալ Նահանգներու Մէջ Իրաքի Դեսպան
ՊԱՂՏԱՏ․- Իրաքի վարչապետ Ալի Զայիտիի խորհրդական Գրիգոր Տէր Յակոբեանը նշանակուեցաւ Ուաշինկթընի մէջ Իրաքի դեսպան:
Ամերիկեան վարչակազմին հաւանութեան պարագային ան պիտի դառնայ տասնամեակներէ ի վեր Ուաշինկթընի մէջ Իրաքի առաջին ոչ շիի դեսպանը:
Տէր Յակոբեան համալսարանական կրթութիւն ստացած է Միացեալ Նահանգներու մէջ եւ Իրաքի մէջ վարած բազմաթիւ պետական պաշտօններ, ներառեալ նախկին նախագահ Պարհամ Սալեհի եւ նախկին վարչապետ Մոհամետ Շիահ Սուտանիի խորհրդականի պաշտօնները: