Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Աւետիսեան Դպրոցի Յաջողութիւնները

Հայաստանի գիտութեան եւ ճարտարարուեստի հիմնարկին եւ Հ․Հ․ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզի նախարարութեան գործակցութեամբ, «ԱԲ Սերունդ» դպրոցական ծրագրին շրջանակին մէջ կազմակերպուած ողիմպիականներուն, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Խորէն եւ Շուշանիկ Աւետիսեան դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտ Կարօ Գաբրիէլեան գրաւած է առաջին դիրքը՝ ուսողութեան ողիմպիականներուն։
Միեւնոյն ժամանակ, Աւետիսեան դպրոցը «ԱԲ Սերունդ» ծրագրին մէջ ճանչցուած է որպէս առաջատար նաեւ «Փայթըն» մրցանքին մէջ՝ դպրոցի աշակերտներուն միջին բարձր միաւորներով։ Ողիմպիատներուն մասնակցած են մօտ 10-րդ դասարանի 400 աշակերտներ՝ Հայաստանի 23 դպրոցներէ, ինչ որ կը վկայէ մրցոյթի բարձր մակարդակն ու մրցակցային միջավայրը։
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Աւետիսեան դպրոցը, որ հիմնուած է 1998-ին Երեւանի Մալաթիա-Սեբաստիա շրջանին մէջ, կը հանդիսանայ համապարփակ եւ անվճար կրթութիւն ապահովող հաստատութիւն։ 2014-էն ի վեր, դպրոցը կը գործէ ժամանակակից եւ բնապահպանական համալիրի մը մէջ, որ արժանացած է միջազգային հաւաստագրի։
Դպրոցի կրթական տիպարը կը միաւորէ STEM ոլորտները, արհեստական բանականութեան դասընթացները, արուեստը, նորարար գիւղատնտեսութիւնը, ինչպէս նաեւ հոգեւոր եւ մշակութային դաստիարակութիւնը։
Ներկայիս Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը կը գործադրէ նորարար փորձարարական ծրագիր մը, որուն նպատակն է Աւետիսեան դպրոցը վերածել համայնքային զարգացման նոր կառոյցլի՝ մէկ յարկի տակ համախմբելով կրթական, առողջապահական, ընկերային, տնտեսական եւ հոգեւոր-մշակութային ծառայութիւնները։
Ծրագրին յաջողութեան պարագային, Աւետիսեան դպրոցին մէջ կիրառուող համապարփակ կրթական եւ համայնքային զարգացման այս ձեւը նախատեսուած է տարածել Հայաստանի այլ շրջաններուն մէջ։
Հայաստանի գիտութեան եւ ճարտարարուեստի հիմնարկին եւ Հ․Հ․ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզի նախարարութեան համատեղ «ԱԲ Սերունդ» կրթական ծրագիրը բազմաշերտ եւ երկարաժամկէտ նախաձեռնութիւն մըն է, որուն նպատակն է Հայաստանի մէջ ձեւաւորել արհեստական բանականութեան ոլորտի ապագայ մասնագէտներու եւ նորարարներու ամբողջական կրթական ուղի՝ դպրոցէն մինչեւ դոկտորական մակարդակ։
Ծրագրին առաջին բաղադրիչը՝ դպրոցական փուլը, արդէն ներդրուած է հանրակրթական համակարգին մէջ եւ կու տայ աւագ դպրոցի աշակերտներուն կարելիութիւն՝ երեք տարուան ընթացքին համակարգուած ձեւով ուսումնասիրելու ոլորտը եւ ձեռք բերելու հիմնարար հմտութիւններ։
Ծրագրին ծիրին մէջ աշակերտները կը սորվին «Փայթըն» եւ արհեստական բանականութեան հիմունքները, կը խորացնեն իրենց մաթեմատիկական գիտելիքները, կ՚իրականացնեն նախագծեր եւ կը զարգացնեն թէ՛ վերլուծական մտածողութիւնը, թէ՛ փափուկ հմտութիւնները։
Աշակերտները նաեւ կը մասնակցին մասնագիտական կողմնորոշման ծրագիրներու, կը հանդիպին ոլորտի մասնագէտներու, կ՚այցելեն առաջատար ընկերութիւններ եւ կը կուտակեն կրթական կրեդիտներ։
Ծրագիրը կը ներառէ նաեւ արտադպրոցական հնարաւորութիւններ՝ ուղղուած հմտութիւններու զարգացմանը, անգլերէնի բարելաւմանն ու մասնագիտական կողմնորոշման։