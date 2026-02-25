«Թուրքիան Կը Դիմէ Որեւէ Միջոցի` Ցեղասպանութեան Ճանաչումը Մերժելու Համար», Կը Յայտնէ Եղիսաբէթ Չուլճեան

Ամերիկացի ելեւմտագէտ Ճեֆրի Էփսթէյնի վերաբերեալ փաստաթուղթերուն մէջ կը նշուին երեք կառավարական գործիչներու անուններ, որոնք ուղղակիօրէն կապուած են Հայ դատի աշխատանքներուն հետ: Այս մասին «Ալֆա նիուզ»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին յայտնեց Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի մամլոյ քարտուղար Եղիսաբէթ Չուլճեան:
«Խօսքը Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախկին նախարար եւ վարչապետ Ահմետ Տաւութօղլուի, Թուրքիոյ մէջ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու այժմու դեսպան Թամ Պարրաքի եւ Ամերիկայի առողջապահութեան եւ բժշկական ապահովութեան կեդրոնի վարիչ, տոքթ. Մեհմետ Օզի մասին է: Երբ բացայայտուեցաւ, որ Ահմետ Տաւութօղլուի անունը կայ Էփսթէյնի թղթածրարներուն մէջ, ան խոստովանեցաւ, որ 2015 թուականի Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցէն առաջ դիմած էր ամերիկացի միլիառատէր Թոմաս Փրիցքըրին` խափանելու Հայ դատի յանձնախումբի եւ ամերիկահայ գաղութի աշխատանքները Ուաշինկթընի մէջ, ինչպէս նաեւ արգիլելու Ցեղասպանութեան ճանաչումը», շեշտեց Չուլճեան:
Անոր համաձայն, այս ամէնը ցոյց կու տայ, թէ ի՛նչ միջոցներու կրնայ դիմել Թուրքիոյ կառավարութիւնը` Հայոց ցեղասպանութիւնը մերժելու համար:
«Փաստ է, որ արտաքին գործոց նախկին նախարարը պատրաստ է աշխատելու անչափահասներու սեռային շահագործման եւ մանկապղծութեան մեղադրանքով դատապարտուած յանցագործի ցանցին հետ` շարունակելու Հայոց ցեղասպանութեան մերժումը: Սա փաստ է եւ ոչ թէ ենթադրութիւն», եզրակացուց Չուլճեան: