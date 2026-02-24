Լրահոս

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՄԱՍԵԱՆ ԵԼՈՅԹ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

hairenikFebruary 24, 2026Վերջին թարմացումը February 24, 2026
0 Less than a minute

Տարեկան սովորութիւն եղած է հանրահռչակ դաշնակահար Տիգրան Համասեանի ելոյթը՝ Պոսթընի մէջ։ Այս տարի, յառաջիկայ Շաբաթ, Մարտ 14-ին, ան ելոյթ պիտի ունենայ հանրածանօթ «Պըրքլի» երաժշտանոցի սրահին մէջ, կազմակերպութեամբ Global Arts Live-ին:

Համասեան պիտի ներկայացնէ քանի մը շաբաթ առաջ լոյս տեսած իր վերջին խտասալիկը՝ «Մանիֆեսթ»։

Հայկական կշռոյթներ եւ արդի ճազ մեղեդիներ ներմուծելով, Համասեան ստեղծած է հետաքրքրական կտորներ։  Նախքան Պոսթըն այցելելը, ան նաեւ պիտի նուագէ Նիւ Եորքի, Լոս Անճելըսի, Փորթլընտդի, Սիէթըլի եւ Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ։

Պոսթընի ելոյթին տոմսերը ապահովելու համար, այցելել․- https://my.globalartslive.org/1526

 

hairenikFebruary 24, 2026Վերջին թարմացումը February 24, 2026
0 Less than a minute
Armenian Weekly Magazine Armenian Weekly Magazine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button