Ռոտ Այլընտի «Համազգային»․- Կոմիտաս Վարդապետի Նուիրուած Ձեռնարկ

hairenikApril 3, 2026Վերջին թարմացումը April 3, 2026
Շաբաթ 11 Ապրիլի երեկոյեան ժամը 6:00-ին, Ռոտ Այլընտի «Համազգային»-ը պիտի կատարէ յիշատակելի երեկոյ մը նուիրուած Կոմիտաս Վարդապետի կեանքին եւ ժառանգութեան։

Կոմիտաս Վարդապետի ներդրումը հայ երաժշտութեան եւ մշակոյթին անբացատրելի է։ Իր նուիրումով՝ հաւաքելու եւ պահպանելու հայկական երաժշտութիւնը, յատկապէս գիւղական կեանքի երգերն ու մեղեդիները, ան ստեղծած է ժառանգութիւն մը, որ կը շարունակէ ներշնչել սերունդներ։

Այս ձեռնարկի ընթացքին պիտի ներկայացուի յայտագիր մը, որ կ՛ընդգրկէ երաժշտութիւն, երգ, պար, բանաստեղծութիւն, գործիքային կատարումներ եւ խորհրդանշական տեսարաններ։

Ձեռնարկը պիտի կատարուի Սրբոց Վարդանանց Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Արամեան սրահին մէջ, որ կը գտնուի 7 Armenia Street, Providence, RI 02909։

Advertisement Subscribe Today
