Լրահոս

«Ուժեղ Հայաստան» Դաշինքը Կեդրոնական Ընտրական Յանձնախումբէն Պահանջեց Չեղեալ Յայտարարել Ընտրութեան Արդիւնքները

hairenikJune 13, 2026Վերջին թարմացումը June 13, 2026
0 Less than a minute

ԵՐԵՒԱՆ.-  «Քաղաքացիական պայմանագիր»-էն ետք ամէնէն շատ ձայները ստացած «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը կը պատրաստուի դիմեց կեդրոնական ընտրական յանձնախումբ եւ պահանջեց «չեղեալ յայտարարել ընտրութեան արդիւնքները եւ վերատեսութեան ենթարկել իշխող ուժի ձայները»:

«Ուժեղ Հայաստան»-ի ցուցակը գլխաւորող Նարեկ Կարապետեան ըսաւ, որ  Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբէն առարկայական պատասխան չեն ստացած եւ դիմած են Սահմանադրական դատարան:

Նարեկ Կարապետեան պնդեցէ, որ ընտրութիւններուն կեղծիքներ եղած են, պետական աշխատողները եւ զինուորները ուղղորդած են քուէարկելու Փաշինեանի կուսակցութեան օգտին:

hairenikJune 13, 2026Վերջին թարմացումը June 13, 2026
0 Less than a minute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button