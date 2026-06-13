Լրահոս
«Ուժեղ Հայաստան» Դաշինքը Կեդրոնական Ընտրական Յանձնախումբէն Պահանջեց Չեղեալ Յայտարարել Ընտրութեան Արդիւնքները
ԵՐԵՒԱՆ.- «Քաղաքացիական պայմանագիր»-էն ետք ամէնէն շատ ձայները ստացած «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը կը պատրաստուի դիմեց կեդրոնական ընտրական յանձնախումբ եւ պահանջեց «չեղեալ յայտարարել ընտրութեան արդիւնքները եւ վերատեսութեան ենթարկել իշխող ուժի ձայները»:
«Ուժեղ Հայաստան»-ի ցուցակը գլխաւորող Նարեկ Կարապետեան ըսաւ, որ Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբէն առարկայական պատասխան չեն ստացած եւ դիմած են Սահմանադրական դատարան:
Նարեկ Կարապետեան պնդեցէ, որ ընտրութիւններուն կեղծիքներ եղած են, պետական աշխատողները եւ զինուորները ուղղորդած են քուէարկելու Փաշինեանի կուսակցութեան օգտին: