Ոչ Եւս Է Սեդա Կանաչեան-Թիւսիւզեան
Հանրահռչակ յօրինող-երաժշտագէտ Բարսեղ Կանաչեանի դուստրն էր Սեդա Կանաչեանը (ծնած Կիպրոս 19 Նոյեմբեր 1926-ին), որ մահացաւ խոր ծերութեան մէջ, Կիրակի 22 Մարտին: Երկու տարեկանին իր մայրը (Քնար) կորսնցուցած, ան չզրկուեցաւ մայրական գուրգուրանքէ: Որոշ ժամանակաշրջանէ մը ետք, Բարսեղ Կանաչեան ամուսնացաւ Քրիստինէ Գալֆայեանի հետ, որ «Մամի» անունով ճանչցուելով իր մտերիմներուն կողմէ, լաւապէս հոգ տարաւ Սեդային եւ քոյրերուն (Այտա եւ Ռիթա):
Իր հօր տեսողութիւնը տկարացած ըլլալով, ան 17 տարեկանին սկսաւ աշխատիլ Պէյրութի «Լ’Օրիան» (այժմ՝ «Լ’Օրիան – Լը Ժուր») օրաթերթին համար: Տարի մը ետք, Սեդա ընտանիք կազմեց հալէպահայ Նշան Թիւսիւզեանի հետ։ Ամոլը բախտաւորուեցաւ չորս զաւակներով՝
Ծովիկ (մահացած), Վահէ (ամուսնացած՝ Նուշիկ հետ), Ցոլիկ (ամուսնացած՝ Արա Շամլեանին հետ), եւ Շաղիկ (մահացած): Որպէս դուստր, կին, մայր եւ մեծ մայր՝ Սեդան եղաւ նուիրեալ, անբասիր եւ առատաձեռն։
Սեդային եւ Նշանին տունը դարձած էր ակումբ-հաւաքատեղի, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կամ կուսակցական ժողովներէն ետք։ Առատ ու ճոխ էր, Սեդային սարգած սեղանը, որ ոչ միայն համեղ էր, այլ նաեւ գեղարուեստական ներկայացումով աչք կը շլացնէր։ Յիշատակելի է, անոր մէկ խօսքը. «Չեմ ուտեր ապրելու համար, այլ կ’ապրիմ ուտելու համար»։
Ամուսնոյն մահէն ետք ալ, Սեդայի Պէյրութի (Քանթարի), տունը միշտ ալ բաց մնաց բոլորին եւ յատկապէս «Համազգային»-ի մտաւորականներուն եւ արուեստագէտներուն համար։ Ամէն տարի անհամբեր կը սպասէր առնուազն երկու հիւրասիրութիւններ կատարելու, մէկը միջինքի, իսկ միւսն ալ Նոյեմբերի իր տարեդարձի օրերուն, յատուկ կարիճի աստղին տակ ծնողներուն համար, որուն աւարտին կարիճի կերպարով պատրաստուած, յատուկ կարկանդակ մը կը հատուէր։
Միայն հիւրընկալ չէր Սեդան, այլ նաեւ նուիրեալ կամաւոր մըն էր։ Ան գործունէութիւն ունեցաւ Լիբանանի Կարմիր Խաչին մէջ (1975-1992), Հայ Օգնութեան Միութեան մէջ (1992-2006), եւ «Համազգային» Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան մէջ (1961-2015)։ Տասը տարի կամաւոր կերպով աշխատեցաւ Պէյրութի ամերիկեան հիւանդանոցի արեան տարրալուծարանին մէջ, ինչպէս նաեւ Լիբանահայ Օգնութեան Խաչի Պուրճ Համուտի Պուլղուրճեան դարմանատան մէջ։
Սեդան խիզախ եւ արկածախնդիր էր իր կամաւորական ծառայութեան մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներուն՝ 1970-ականներու վերջաւորութեան, Կարմիր Խաչի հետ կ՛այցելէր պաղեստինեան գաղթակայաններ՝ անհրաժեշտ դեղեր մատակարարելու համար ծանր վիճակի մէջ գտնուող բնակչութեան։ Իսկ այնպիսի ժամանակի մը մէջ, երբ շատեր չէին համարձակեր, ան առանձին մեկնեցաւ Լիզպոն՝ յայտնաբերելու եւ Լիբանան վերադարձնելու հինգ հայ երիտասարդ հերոսներու այրած մարմինները։ Իրական հերոսուհի մը՝ ան երբեք չյուսահատեցաւ։ Նոյնիսկ Միացեալ Նահանգներ գաղթելէ ետք՝ 2015-ին, 90 տարեկանին, Սեդա կամաւորաբար ծառայեց Մաունթ Օպըրն հիւանդանոցին մէջ՝ բժշկական արխիւներու բաժանմունքին մէջ։
Վերջապէս, իր կեանքի ամէնէն մեծ նուիրումն ու առաքելութիւնը եղած է իր հօր՝ Բարսեղ Կանանչեանի գործին եւ ժառանգութեան պահպանումն ու տարածումը։
Սեդան միշտ ալ մօտիկ էր «Հայրենիք»-ին եւ հետեւողական ընթերցող մը:
Հուսկ, Սեդան վճռակամ, դիմացկուն, ուժող եւ հնարամիտ ներկայութիւն մըն էր, որ միշտ ալ այդպէս պիտի յիշուի։