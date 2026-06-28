Մտքերու Ստրկութիւնը` Ճահճացում Եւ Ծայրայեղութիւն Է
Երբ մարդկային միտքը կը դառնայ բացարձակապէս անդրդուելի, կաղապարուած եւ անփոփոխ, այդ վիճակը կը վերածուի մտային ծայրայեղութեան։ Ծայրայեղութիւնը, իր բնոյթով, կուրութիւն է, ան թոյլ չի տար, որ անհատը յառաջդիմէ կամ զարգանայ, այլ` զայն կը մղէ դէպի ինքնակործանման տեսակ մը, որ ինքնին ինքնահարուածող երեւոյթ է։ Յաւատարմութեան պատրանքը եւ նորօրեայ ստրկութիւնը յաճախ կը կարծուի, թէ սեփական գաղափարներուն կուրօրէն կառչած մնալը` սկզբունքայնութեան կամ հաւատարմութեան նշան է։ Սակայն, երբ անհատը ինքնավստահութեամբ կը յայտարարէ թէ` «Ես միշտ մտքերուս հաւատարիմ պիտի մնամ, համոզումներս երբեք պիտի չփոխուին, եւ միտքերս միշտ այսպէս պիտի ընթանան», ան իրականութեան մէջ ոչ թէ դէպի ազատագրում կը քալէ, այլ` կը սուզուի նորագոյն եւ աւելի վտանգաւոր ստրկութեան մը մէջ։ Այդ` սեփական մտքերու ստրկութիւնն է։