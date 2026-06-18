Մոնտիալը Դիտուած Հայորդիին Ակնոցով
Աշխարհի ֆութպոլի ախոյեանութիւնը արդէն իսկ մոռնալ տուած է ամէն բան, նոյնիսկ Հայաստանի ներքին ահաւոր իրավիճակն ու Միջին Արեւելքի փխրուն զինադադարները։
Մոռցուած են լուռ ցաւերը եւ պատկերասփիւռի պաստառներուն կառչած, մարդիկ կը հետեւին այդ դէմ դիմաց մրցող մարզիկներուն, որոնք կը փորձեն կլոր գնդակը քառանկիւն բերդին մէջ զետեղել։ Անշուշտ Հայաստանի կազմը դուրս մնացած է այս աւարտական հանգրուանէն, իսկ մասնակցող կազմերուն մէջ, չկայ ոչ մէկ հայ մարզիկ։
Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներու կազմի պահեստի յետսապահներէն՝ Մաքս Արֆսթենի (թիւ 18, ծնած՝ Ֆրեզնօ, 25 տարեկան, Քոլոմպըս Քրուի անդամ) համար կ՛ըսուի թէ թոռնիկն է Ֆրեզնոյի ականաւոր գործարար Սամուէլ Սիրունեանի (մահացած)։
Նաեւ տեղին է նշել, թէ Իրանի ազգային խումբի նախկին խմբապետ Անդրանիկ Թէյմուրեան, որ նաեւ ելոյթ ունեցած է Անգլիոյ Պոլթըն եւ Ֆուլհամ խումբերուն հետ, մաս կը կազմէ օգնական մարզիչներու ցանկին, մօտէն հետեւելով իր կազմի ելոյթներուն։
Իսկ Ֆրանսայի ազգային խումբի նախկին խմբապետ եւ 1998-ի աշխարհի ախոյեան Եուրի Ճորքայէֆ հետեւողական ձեւով ներկայութիւն է պատուոյ բեմահարթակներուն վրայ։ ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ճիաննի Ինֆանթինոյի խորհրդատուն է ան, եւ միշտ ալ կ՛ընկերակցի անոր։
Իսկ Քոնկոյի պահեստի բերդապահ Թիմոթի Ֆայուլու մաս կը կազմէ Երեւանի Նոա խումբին։