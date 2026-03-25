Միջին Արեւելքը Եւ Ծոցի` Իրան-Միացեալ Նահանգներ-Իսրայէլ Պատերազմի Լոյսին Տակ. Սրում Եւ Ռազմավարական Վերադասաւորում
ՎԵՐԱ ԵԱԳՈՒՊԵԱՆ
Իրանի, Միացեալ Նահանգներու եւ Իսրայէլի միջեւ ընթացող հակամարտութիւնը կը ներկայացնէ վճռորոշ շրջադարձ մը Միջին Արեւելքի քաղաքական եւ ռազմավարական միջավայրին մէջ: Այն, ինչ որ երկար ժամանակէ ի վեր կը սահմանափակուէր վերահսկուած եւ անուղղակի «ստուերային պատերազմով», այսօր վերածուած է աւելի բացայայտ եւ բազմաշերտ բախման մը, որ կը վերափոխէ ոչ միայն ուժերու հաւասարակշռութիւնը, այլ նաեւ պատերազմելու ձեւերը` ամբողջ տարածաշրջանին մէջ: Այս փոխակերպումը յատկապէս տեսանելի է Ծոցի շրջանին մէջ, որ դարձած է թէ՛ սրման կեդրոնական հարթակ եւ թէ՛ նոր ձեւաւորուող տարածաշրջանային ամէնէն խոցելի տարածք: Պատերազմը կը բացայայտէ արտաքին միջամտութիւններու, տարածաշրջանային մրցակցութիւններու եւ պետական ներքին փխրունութեան խորքային հակասութիւնները:
Անուղղակի մրցակցութենէն դէպի բացայայտ բախում
Տասնամեակներ շարունակ Իրանի եւ Իսրայէլի միջեւ հակամարտութիւնը կը մնայ անուղղակի` միջնորդուած վստահուած ուժերու, գաղտնի գործողութիւններու եւ սահմանափակ հարուածներու միջոցով: Այս կառուցուածքը կողմերուն կը թոյլատրէր պահպանել ռազմավարական երկիմաստութիւն եւ խուսափիլ լայնածաւալ պատերազմէ: Սակայն վերջին զարգացումները կը վկայեն յստակ շրջադարձի մը մասին` դէպի ուղղակի բախում, որուն մէջ ներգրաւուած են` համակարգուած ռազմական գործողութիւններ, հրթիռային փոխհրաձգութիւններ եւ պետական ենթակառոյցներու բացայայտ թիրախաւորում: Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու ներգրաւումը հակամարտութիւնը կը միջազգայնացնէ` զայն վերածելով աւելի լայն աշխարհաքաղաքական դիմակայութեան:
Այս անցումը կը նշանակէ զսպման նախկին ձեւերու քայքայում: Անուղղակի բախումներէն դէպի ուղղակի հակադրութիւն անցումը կը վկայէ թէ՛ կողմերու կամքի եւ թէ՛ անհրաժեշտութեան զգացումի մասին` վերասահմանելու իրենց «կարմիր գիծերը»: Սակայն այս վերասահմանումը կը մեծցնէ սխալ հաշուարկներու վտանգը` յատկապէս այնպիսի տարածաշրջանի մը մէջ, ուր հակամարտութիւնները փոխազդեցութիւն ունին, իսկ պետութիւնները` փխրունութիւն:
Ծոցը` ռազմավարական խոցելի կեդրոն
Ծոցի շրջանը կը զբաղեցնէ առանցքային դիրք այս զարգացող հակամարտութեան մէջ` ոչ միայն Իրանի մօտ գտնուելուն պատճառով, այլ նաեւ` համաշխարհային ուժանիւթի համակարգին մէջ իր վճռորոշ դերին բերումով: Քարիւղի եւ կազի ենթակառոյցներու խտացումը, միաժամանակ ամերիկեան ռազմական ներկայութեան հետ, այս շրջանը կը դարձնէ ե՛ւ կենսական ե՛ւ խիստ խոցելի: Այս պատճառով ան կը վերածուի առաջնային թիրախի եւ սրումի հաւանական գօտիի:
Ուժանիւթի ենթակառոյցներու ռազմականացումը կը նշանակէ պատերազմի տրամաբանութեան կարեւոր փոփոխութիւն մը: Քարիւղի, կազի դաշտերը եւ ծովային ուղիները այլեւս միայն տնտեսական արժէք չունին, այլ նաեւ ռազմավարական թիրախներ են: Այս զարգացումը Ծոցը կը վերածէ «ուժանիւթի մարտադաշտի», ուր խափանումները անմիջապէս համաշխարհային հետեւանքներ կը ստեղծեն: Մանաւանդ ծովային ուղիներու խոցելիութիւնը կը բարձրացնէ վտանգը, քանի որ անոնց խափանումը կրնայ յառաջացնել համաշխարհային տնտեսական ցնցումներ:
Ծոցի պետութիւններու ռազմավարական երկընտրանքը
Ամերիկայի անվտանգութեան հովանաւորութեան եւ Իրանի աշխարհագրական հարեւանութեան միջեւ գտնուելով` Ծոցի երկիրները կը բախին խորքային ռազմավարական երկընտրանքի մը: Մէկ կողմէ անոնց դաշինքը Ուաշինկթընի հետ կ՛ապահովէ ռազմական պաշտպանութիւն եւ անվտանգութեան երաշխիքներ, միւս կողմէ` նոյն այս կապերը զանոնք կը դարձնեն Իրանի պատասխան գործողութիւններու հաւանական թիրախներ:
Այս երկակի վիճակը կը ստեղծէ հակասական իրականութիւն մը, ուր Ծոցի պետութիւնները միաժամանակ պաշտպանուած են եւ վտանգուած` նոյն ռազմավարական յարաբերութիւններու պատճառով: Այս պայմաններուն մէջ անոնք որդեգրած են զգուշաւոր եւ իրատես քաղաքականութիւն` շեշտը դնելով լարուածութեան նուազեցման եւ դիւանագիտական լուծումներու վրայ: Սակայն պատերազմը կը սահմանափակէ անոնց շարժումը, քանի որ արտաքին ճնշումները եւ ներքին խոցելիութիւնները կը նեղցնեն ընտրութեան դաշտը:
Պատերազմի կերպարանափոխութիւն եւ տարածաշրջանային կարգի փոփոխութիւն
Ներկայ հակամարտութիւնը կը բացայայտէ նաեւ պատերազմի բնոյթի խորքային փոփոխութիւն մը: Ան այլեւս սահմանափակուած չէ դասական ռազմական բախումներով, այլ կը ներառէ բազմաթիւ գործիքներ, ինչպիսիք են` սայպըր գործողութիւնները, անօդաչու սարքերու պատերազմը եւ ճշգրիտ հարուածները: Այս բազմաբնոյթ պատերազմը կողմերուն կը թոյլատրէ ուժ կիրարկել տարբեր հարթութիւններու վրայ` միաժամանակ պահպանելով որոշ ճկունութիւն:
Միեւնոյն ժամանակ, պատերազմը կ՛արագացնէ տարածաշրջանային ուժերու հաւասարակշռութեան փոփոխութիւնը: Իրանի ռազմավարական դիրքը կ՛ենթարկուի լուրջ ճնշումներու, մինչ Իսրայէլ կ՛ընդլայնէ իր գործողութիւններու աշխարհագրական սահմանները: Ամերիկայի դերը` թէեւ կը մնայ առանցքային, սակայն աւելի շատ կը թուի ուղղուած ըլլալ սրման կառավարումին, քան` ամբողջական վերահսկումի: Այս բոլոր զարգացումները կը մատնանշեն աւելի փոփոխական եւ աննախատեսելի տարածաշրջանային կարգ մը, ուր դաշինքները եւ ազդեցութեան ոլորտները կը վերաձեւաւորուին:
Համաշխարհային հետեւանքներ եւ սրումի վտանգը
Այս հակամարտութեան ազդեցութիւնները կը գերազանցեն տարածաշրջանային սահմանները: Ծոցի մէջ ուժանիւթի արտադրութեան եւ փոխադրութեան խափանումները անմիջական ազդեցութիւն կ՛ունենան համաշխարհային շուկաներուն վրայ` ազդելով քարիւղի գիներուն, առեւտրական ուղիներուն եւ տնտեսական կայունութեան վրայ: Այսպէս, պատերազմը կը վերահաստատէ Միջին Արեւելքի շարունակական կարեւորութիւնը համաշխարհային տնտեսութեան մէջ:
Տարածաշրջանային մակարդակով, սրումի տարածման վտանգը բարձր է: Միջին Արեւելքի հակամարտութիւններու փոխազդեցութիւնը կը նշանակէ, որ տեղական բախումները կրնան արագօրէն ընդլայնիլ` ներառելով այլ դերակատարներ: Այս իրավիճակը կը ստեղծէ անկայուն միջավայր մը, ուր սահմանափակ ճգնաժամերը կրնան վերածուիլ լայնածաւալ հակամարտութիւններու:
Եզրակացութիւն
Իրան-Միացեալ Նահանգներ-Իսրայէլ պատերազմը պարզ պատերազմ մը չէ, այլ` Միջին Արեւելքի եւ Ծոցի մէջ ընթացող խորքային կառուցուածքային փոփոխութիւններու արտայայտութիւն: Անուղղակի մրցակցութենէն դէպի բացայայտ բախում անցումը, տնտեսական ենթակառոյցներու ռազմականացումը եւ տարածաշրջանային դերակատարներու աճող խոցելիութիւնը կը մատնանշեն անորոշութեան նոր փուլ մը:
Ծոցի պետութիւններուն համար այս պատերազմը կը բացայայտէ հիմնական խնդիր մը. իրենց առանցքային դերը համաշխարհային ուժանիւթի համակարգին մէջ զանոնք կը դարձնէ անփոխարինելի, սակայն միաժամանակ` խիստ խոցելի: Վերջապէս, տարածաշրջանը կը գտնուի ընտրութեան առջեւ` կա՛մ դէպի վերահսկուած լարուածութեան նուազեցում եւ նոր հաւասարակշռութիւն, կա՛մ դէպի շարունակական սրում, որ կրնայ խորացնել մասնատումն ու անկայունութիւնը: Արդիւնքը կախեալ պիտի ըլլայ ոչ միայն մեծ ուժերու ռազմավարական հաշիւներէն, այլեւ անոնց կարողութենէն` ընդունելու, որ ռազմական լուծումները սահմանափակ ազդեցութիւն ունին այնպիսի միջավայրի մը մէջ, ուր քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային գործօնները խորապէս փոխազդեցիկ են: