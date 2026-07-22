Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն Մարմինը Կը ԴատապարտԷ Ընդդիմադիրներուն ՀետապնդումներՆ Ու Ձերբակալութիւնները
ԵՐԵՒԱՆ.- Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն Մարմինը 22 Յուլիսին հրապարակեց յայտարարութիւն մը, որուն մէջ դատապարտեց ընդհանրապէս ընդդիմադիրներուն նկատմամբ ի գործ դրուող հետապնդումները, կատարուող ոչ օրինական ձերբակալութիւնները: Ստորեւ՝ յայտարարութիւնը.-
Օրինականութեան) ճգնաժամի մէջ յայտնուած Հ.Հ. գործող իշխանութիւնը նոր մակարդակի է հասցրել քաղաքական ընդդիմախօսների նկատմամբ իրաւական ամենաթողութիւնը` իրաւապահ համակարգն անխնայ օգտագործելով իր նպատակադրումներում: Չբաւարարուելով ոչ օրինական գաղտնալսումներով, ձերբակալութիւններով, կալանաւորումներով եւ ապօրինի բազմաթիւ քրէական հետապնդումներով, կամակատար քննչական մարմիններն անցել են ընդդիմադիր կուսակցութիւններին նուիրատուութիւն կատարած անձանց հետապնդումների:
Մասնաւորապէս, արդէն տեւական ժամանակ է, որ քննչական մարմինը ըստ էութեան ապօրինաբար բերման եւ անօրէն «հարցաքննութեան» է ենթարկում Հ.Յ.Դ. անդամների եւ համակիրների, պարզապէս քաղաքացիների, ովքեր օրէնքով սահմանուած պահանջներին համապատասխան նուիրատուութիւն են կատարել կուսակցութեանը: Սա այն դէպքում, երբ մամուլում տարածուած բազմաթիւ անհերքելի փաստերը վկայում են հէնց «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցութեան կողմից ապօրինի եկամուտներ ստանալու, վարչական ռեսուրսը (միջոցները) ընտրութիւններում ամբողջական եւ անթոյլատրելի կերպով սեփական կուսակցական շահերին ծառայեցնելու իրողութիւնները: Ինչպէս կանխատեսելի էր, այս պարագայում իրաւապահ եւ այլ իրաւասու մարմինները լռում են:
Այս ամէնը գնահատելով որպէս Հ.Հ. Սահմանադրութեան 8-րդ եւ 46-րդ յօդուածների խախտման, ինչպէս նաեւ ժողովրդավարութեան հիմքերի տապալման ակնյայտ փորձ`
Միջազգային կազմակերպութիւններից եւ դիտորդական առաքելութիւններից պահանջում ենք տալ համարժէք, անաչառ գնահատական իշխող վարչախմբի նման գործելաոճին:
Իրաւապահ մարմիններից պահանջում ենք անյապաղ վերադառնալ օրինականութեան դաշտ` պահպանելով Սահմանադրութեան ու «Կուսակցութիւնների մասին» սահմանադրական օրէնքի պահանջները:
Հանրութեան ուշադրութիւնն ենք հրաւիրում քաղաքական իշխանութիւնների` միահեծան նէոբոլշեւիզմի եւ պետական մակարդակով իրականացուող ընտրակոռուպցիայի (ընտրական զեղծարարութեան) վրայ:
Յայտարարում ենք, որ Հ.Յ.Դ. բազմահազար անդամները, համակիրներն ու աջակիցները չեն ընկրկելու պատժիչ մեքենայի ապօրինութիւնների առջեւ, չեն վախենալու շինծու հարցաքննութիւններից եւ վճռականօրէն շարունակելու են պայքարը գործող վարչախմբի դէմ` յանուն իրաւական, ժողովրդավարական եւ անվտանգ Հայաստանի: