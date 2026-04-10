«Հայաստան» Դաշինքի Նախընտրական Ցանկը
ԵՐԵՒԱՆ.- Հ.Յ.Դ. 29-րդ Արտակարգ Գերագոյն ժողովի եզրափակիչ նիստին եւ «Առաջ» կուսակցութեան համագումարին հաստատուեցաւ «Հայաստան» դաշինքի նախընտրական ցանկին առաջին երեք տասնեակը: Պատգամաւորի թեկնածուներու անուններու յաջորդականութիւնը հետեւեալն է.
1. Ռոպերթ Քոչարեան
2. Իշխան Սաղաթէլեան
3. Աննա Գրիգորեան
4. Սեւակ Խաչատրեան
5. Արթուր Խաչատրեան
6. Քրիստինէ Վարդանեան
7. Աղուան Վարդանեան
8. Գեղամ Մանուկեան
9. Ագնեսա Խամոյեան
10. Լեւոն Քոչարեան
11. Արթուր Սարգսեան
12. Լիլիթ Գալստեան
13. Մեսրոպ Մանուկեան
14. Գառնիկ Դանիէլեան
15. Քրիստինէ Նազարեան
16. Պորիս Թամոյեան
17. Նարեկ Մանթաշեան
18. Լուսինէ Քարամեան
19. Գերասիմ Վարդանեան
20. Կարէն Սիմոնեան
21. Անուշ Առաքելեան
22. Արման Ղազարեան
23. ԱրթԻւր Օհանեան
24. Արմենուհի Կիւրեղեան
25. Միհրդատ Մատաթեան
26. Իկոր Սարգսեան
27. Ռուպինա Պետրոսեան
28. Սամուէլ Յակոբեան
29. Արծուիկ Մինասեան
30. Անուշ Բրուտեան: