«Հայաստան» Դաշինքի Անդամները Այցելեցին Եռաբլուր
ԵՐԵՒԱՆ.- Մայիս 9-ին, յաղթանակի օրուան առիթով, Եռաբլուր այցելեցին «Հայաստան» դաշինքի անդամները եւ յարգանքի տուրք մատուցեցին արցախեան պատերազմներու նահատակներու յիշատակին։
Լրագրողներու հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին, Հայաստանի Հանրապետութեան նախկին պաշտպանութեան նախարար եւ «Հայաստան» խմբակցութեան ղեկավար Սէյրան Օհանեան յայտնեց, թէ Հայաստանի գործող իշխանութիւնը դիտմամբ կ՛արժեզրկէ ազգային պատմութեան հերոսական էջերն ու մարտական յաղթանակները՝ սեփական անկարողութիւնն ու միակողմանի զիջումներու քաղաքականութիւնը արդարացնելու համար։
Ան մասնաւորապէս նշեց, թէ մինչ նախկինին Մայիս 9-ը փառապանծ եռատօն էր, այսօր «ապաշնորհ կառավարիչներու» գործողութիւններուն պատճառով հայ ժողովուրդը ստիպուած է այդ օրը դիմաւորել խոր կսկիծով՝ Արցախի կորստեան եւ Ատրպէյճանի կողմէ իրականացուած ցեղային զտումներու խորապատկերին վրայ։
Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինեանի վերջերս կատարած այն յայտարարութեան, թէ Ղարաբաղեան շարժումը իբր «ճակատագրական սխալ» մըն էր, Օհանեան շեշտեց, թէ նման խօսքեր կրնայ արտասանել միայն այն անձը, որ իր կառավարման սկզբունքները ստի հիման վրայ կառուցած է։
Օհանեանի համաձայն՝ Փաշինեան ոչ միայն պարտութեան եւ պատերազմի, այլ նաեւ հայ ժողովուրդի նսեմացման խորհրդանիշ դարձած է։ Ան ըսաւ․ «Այսօր պահն է, որ հայ ժողովուրդը գիտակցի, թէ այս իշխանութիւններու ապիկար եւ Արցախի նկատմամբ դաւաճանական կեցուածքին պատճառով կ՛ընթանանք ողբերգական ճամբով։ Այդ ճամբան պէտք է արգելափակուի, այս նսեմացման եւ զերոյի հասցնելու ընթացքը պէտք է կասեցուի։ Ժողովուրդը պէտք է մերժէ»։
Եռաբլուրի մէջ ներկայ էին նաեւ Արցախի քաղաքական ղեկավարութեան ներկայացուցիչները։
Լրագրողներու հետ զրոյցին ընթացքին, Արցախի նախագահ Սամուէլ Շահրամանեան նշեց․ «Խաղաղութեան դէմ չենք։ Ցանկացած քայլի, որ տարածաշրջանին մէջ եւ մեր դրացիներուն հետ խաղաղութիւն պիտի հաստատէ, կողմ ենք։
«Այլ հարց է, թէ ի՛նչ որակի խաղաղութիւն կ՛ուզենք ունենալ, ի՛նչ գինով եւ ի՛նչի հաշուոյն։ Ասիկա ընտրութեան հարց է։ Երբ մեր հայրենիքի մէկ մասը կորսնցուցած ենք, Հայաստանի տարածքներէն մասեր կորսուած են, կան անհետ կորսուածներ եւ Պաքուի մէջ պահուող գերիներ, ինչպէ՞ս կարելի է այս մէկը արժանապատիւ խաղաղութիւն նկատել»,– ընդգծեց ան։