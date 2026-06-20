«Հայաստան» Դաշինքը Կը Դիմէ Սահմանադրական Դատարան
ԵՐԵՒԱՆ.- Յունիս 19-ին «Հայաստան» դաշինքը դիմեց Սահմանադրական դատարան` պահանջելով անվաւեր ճանչնալ 7 Յունիսի խորհրդարանական ընտրութիւնները:
Դաշինքի դիմումը Սահմանադրական դատարան ներկայացուցին փաստաբաններ Յովհաննէս Խուդոյեան, Տաթեւիկ Սողոյեան եւ «Հայաստան» խմբակցութեան քարտուղար Արծուիկ Մինասեան:
Արծուիկ Մինասեանի համաձայն, իշխանութիւնը ինք ոչ միայն գործածած է ամբողջ վարչական ներուժը, հանրութեան պատկանող ֆինանսական միջոցները ոչ միայն ընտրակաշառքի տեսքով տուած է ընտրողներուն, նաեւ գործադրած է իր ամբողջ, այսպէս կոչուած, լիազօրութիւնները բռնութեան ենթարկելու քաղաքացիները: «Մի՛ մոռնաք, որ այս քարոզարշաւի ընթացքին նաեւ մարդ մը մահացած է քրէակատարողական հիմնարկին մէջ, մի՛ մոռնաք, որ այս իշխանութիւնը Հայաստանի մէջ երբեւէ եղած ամէնէն խայտառակ ընտրութիւնները կայացուցած իշխանութիւնն է: Հիմա իրենք, բնական է, կը բարձրաձայնեն, թէ իբրեւ թէ ընդդիմադիրները ընտրակաշառքով ընտրուած են: Աւելի՛ն Նիկոլ Փաշինեան հիմա ալ կը հրահրէ քաղաքացիական բախումներ, քաղաքացիական բախումներու յայտարարութիւն կ՛ընէ», յայտնեց Արծուիկ Մինասեան:
Յովհաննէս Խուդոյեան յայտնեց, որ Սահմանադրական դատարան ներկայացուած դիմումի հիմքին մէջ դրուած են այնպիսի էական հանգամանքներ ու փաստարկներ, որոնք իրենց ամբողջութեան մէջ ցոյց կու տան, թէ ընտրութիւնները թափանցիկ չեն եղած եւ ընթացած են համակարգային խախտումներով:
Փաստաբանը չբացառեց, որ իրենք եւս, ինչպէս «Ուժեղ Հայաստան»-ը, կը միջնորդեն, որ Սահմանադրական դատարանի որոշ դատաւորներ չմասնակցին դիմումներու քննութեան, քանի որ փոխկապակցուած են Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցութեան հետ: