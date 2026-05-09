«Հայաստան» Դաշինքը Իր Քարոզարշաւը Սկսաւ Էջմիածինէն
ԵՐԵՒԱՆ.- Ուրբաթ, Մայիս -ին պաշտօնապէս սկսաւ Հայաստանի Ազգային ժողովի 7 Յունիսի ընտրութիւններու քարոզարշաւը:
«Հայաստան» դաշինքը իր քարոզարշաւը սկսաւ Էջմիածին քաղաքէն` մարդաշատ հանրահաւաքով մը:
Ընտրութիւններուն կը մասնակցին 17 կուսակցութիւն եւ 2 դաշինք` փորձելով ստանալ շուրջ 2,5 միլիոն ընտրողներու ձայները:
Այդ ուժերն են` Ռեֆորմիստներու կուսակցութիւն, «Բոլորին դէմ եմ» ժողովրդավարական կուսակցութիւն, «Ուժեղ Հայաստան» դաշինք, Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցութիւն, «Նոր ուժ» բարեկարգչական կուսակցութիւն, «Միասնութեան թեւեր» կուսակցութիւն, «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւն, «Ազգային ժողովրդավարական բեւեռ» համահայկական կուսակցութիւն, «Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթօնք» կուսակցութիւն, Հայ ազգային քոնկրես կուսակցութիւն, «Հանրապետութիւն» կուսակցութիւն, Քրիստոնեայ-ժողովրդավարական կուսակցութիւն, «Ալեանս» յառաջդիմական կեդրոնամէտ կուսակցութիւն, «Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցութիւն, «Դեմոկրատիա, օրէնք, կարգապահութիւն» կուսակցութիւն, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցութիւն, «Հայաստան» կուսակցութիւններու դաշինք, «Յանուն Հանրապետութեան ժողովրդավարութեան պաշտպաններու դաշինք» կուսակցութիւն, «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութիւն:
Քարոզարշաւը պիտի տեւէ մէկ ամիս` վերջին օրը 5 Յունիսն է: