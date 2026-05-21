«Համազգային»-ի Ուսանողական Հաւաք Եւ «Դէպի  Արմատներ»

hairenikMay 21, 2026Վերջին թարմացումը May 21, 2026
«Համազգային»-ի ուսանողական հաւաքը (ֆորում) այս տարի տեղի պիտի  ունենայ 4-էն 16 Յուլիսին, Երեւանի եւ Գիւմրիի մէջ։  Երկրորդ անջատ հաւաք մը, առաջին անգամ ըլլալով, «Դէպի  Արմատներ» Արեւմտահայաստան շրջապտոյտ մը, տեղի պիտի ունենայ  18-էն 28 Յուլիսին:

Անշուշտ նշեալները անջատ ծրագիրներ են, առաջին ծրագիրին  մասնակողը պարտաւոր չէ երկրորդին մասնակցելու (եւ հակառակը),  սակայն, փափաքելի է, որ մեծ թիւով երիտասարդներ ներգրաւուին այս  տարուան զոյգ հաւաքներուն:

Մանրամասնութիւններ.-

Հայաստանի հաւաք.-

Թուական՝ 4-էն 16 Յուլիս 2026

Տարիք՝ 17-էն 24 տարեկան

Մասնակցութեան սակ՝ 1100 ամ. տոլար

Արձանագրութեան համար՝ https://hamazkayinforum.org/register/

«Դէպի արմատներ» (Արեւմտահայաստանի հաւաք).-

Թուական՝ 18-էն 28 Յուլիս 2026

Տարիք՝ 18-էն 35 տարեկան

Մասնակցութեան սակ՝ 1000 ամ. տոլար

Արձանագրութեան համար՝ https://hamazkayinforum.org/tebi armadner/

Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար կապ հաստատել  հետեւեալ թիւին. +961-70179057

