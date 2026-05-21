«Համազգային»-ի Ուսանողական Հաւաք Եւ «Դէպի Արմատներ»
«Համազգային»-ի ուսանողական հաւաքը (ֆորում) այս տարի տեղի պիտի ունենայ 4-էն 16 Յուլիսին, Երեւանի եւ Գիւմրիի մէջ։ Երկրորդ անջատ հաւաք մը, առաջին անգամ ըլլալով, «Դէպի Արմատներ» Արեւմտահայաստան շրջապտոյտ մը, տեղի պիտի ունենայ 18-էն 28 Յուլիսին:
Անշուշտ նշեալները անջատ ծրագիրներ են, առաջին ծրագիրին մասնակողը պարտաւոր չէ երկրորդին մասնակցելու (եւ հակառակը), սակայն, փափաքելի է, որ մեծ թիւով երիտասարդներ ներգրաւուին այս տարուան զոյգ հաւաքներուն:
Մանրամասնութիւններ.-
Հայաստանի հաւաք.-
Թուական՝ 4-էն 16 Յուլիս 2026
Տարիք՝ 17-էն 24 տարեկան
Մասնակցութեան սակ՝ 1100 ամ. տոլար
Արձանագրութեան համար՝ https://hamazkayinforum.org/register/
«Դէպի արմատներ» (Արեւմտահայաստանի հաւաք).-
Թուական՝ 18-էն 28 Յուլիս 2026
Տարիք՝ 18-էն 35 տարեկան
Մասնակցութեան սակ՝ 1000 ամ. տոլար
Արձանագրութեան համար՝ https://hamazkayinforum.org/tebi armadner/
Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար կապ հաստատել հետեւեալ թիւին. +961-70179057