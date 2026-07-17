Լրահոս
Լոյս Տեսաւ․- «Հայրենիք» Բացառիկ 2026, Թիւ 2
«Հայրենիք»-ի այս տարուան թիւ 2 բացառիկը կ՛ընդգրկէ քաղաքական, ընկերային, արհոստագիտական, կրօնական, մշակութային եւ զանազան նիւթեր, որոնք ընդհանրապէս կը վերաբերին սփիւռքահայութեան եւ ամերիկահայութեան։
Հայկական սփիւռքին ստեղծումը պարզ պատմական դէպքերու արդիւնք չէ: Ան կազմաւորուած է դարերու ընթացքին եւ բազմաթիւ ալիքներով։
Վերջին ամիսներուն, բեմահարթակի վրայ է Սփիւռքը: Հաւաքներ, գիտաժողովներ, կլոր սեղաններ, «զում»-ային զեկուցումներ եւ նիւթը միշտ ալ կը մնայ ժամանակակից, անաւարտ եւ հետաքրքրական: