Լրահոս

«Թըրքիշ Էրլայնզ»-ի Անդրանիկ Թռիչքը՝ Երեւան

hairenikMarch 11, 2026Վերջին թարմացումը March 11, 2026
0 Less than a minute

11 Մարտին, «Թըրքիշ Էրլայնզ»-ը կատարեց իր անդրանիկ թռիչքը՝ Պոլիսէն Երեւան, Պոյինկ 737-800 տիպի օդանաւով մը: Այս թռիչքները պիտի կատարուին ամէն օր, իսկ 14 Մայիսէն սկսեալ անոնց յաճախականութիւնը պիտի հասնի շաբաթական 10-ի, իսկ 15 Յունիսէն՝օրական երկու թռիչքի։

Թռիչքի ընդունելութեան արարողութեան ներկայ էին Հայաստանի քաղաքացիական օդանաւորդութեան կոմիտէի փոխնախագահ Ստեփան Փայասլեան, «Արմէնիա» միջազգային օդակայաններու ընկերութեան տնօրէն Մարսելօ Վենտէ եւ գլխաւոր ղեկավար Սերգէյ Աւետիսեան, ընկերութեան Արեւելեան Եւրոպայի երկիրներու գծով վաճառքի փոխտնօրէն Հիւսէյն Օզպէք եւ Վրաստանի ու Հայաստանի գծով գլխաւոր տնօրէն Քէնան Ինճէ եւ բազմաթիւ այլ հիւրեր:

 

Advertisement Subscribe Today

 

hairenikMarch 11, 2026Վերջին թարմացումը March 11, 2026
0 Less than a minute
Advertisement Subscribe Today!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button