Հաւատքի Մարդը՝ Թաթուլ Սոնենց-Փափազեան
«Հայրենիք»
Մայիս 6-ին իր մահկանացուն կնքեց Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան նուիրեալ ղեկավար, արուեստագէտ, բանաստեղծ, թարգմանիչ, խմբագիր, արխիւագէտ, Հայ Օգնութեան Միութեան նուիրեալ մշակ եւ Հայ Դատի ամբողջ կեանքին ծառայած մարտիկ՝ Թաթուլ Սոնենց-Փափազեանը, որ իր ետին ձգելով ժառանգութիւն մը։ Եւ այդ ժառանգութիւնը կը պատկանի ոչ միայն իր ընտանիքին եւ գաղափարակիցներուն, այլ ամբողջ հայ ժողովուրդին, որուն ծառայեց մօտ ութ տասնամեակ։
Եգիպտոսի մայրաքաղաք՝ Գահիրէի մէջ ծնած Մայիս 1928-ին, ան հասակ առաւ սփիւռքահայ կեանքի այն շրջանին, երբ մշակութային պահպանումն ու արդարութեան որոնումը անբաժանելի մասն էին հայկական գոյութեան։ 1946-ին, հազիւ 18 գարուններ բոլորած, Հայոց Ցեղասպանութենէն տակաւին երեք տասնամեակ չանցած, ան իր ուխտը տուաւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան։ Այդ օրէն սկսեալ, ան պարզապէս կազմակերպութեան մը անդամ չեղաւ։ Այլ, իր անձը նուիրեց այն սկզբունքներուն եւ առաքելութեան, զոր կը մարմնաւորէր Դաշնակցութիւնը՝ արդարութիւն, ազգային արժանապատուութիւն, զոհողութիւն, հաւաքական պատասխանատուութիւն եւ դեռ աւելի՛ն՝ մարդկային աշխարհի մը երազը։
Որպէս նկարիչ եւ ձեւաւորող՝ 1949-1951 թուականներուն աշխատած էր Եգիպտոսի առաջատար թերթերու հետ, որոնց կարգին՝ «Ալ Ահրամ», «Le Progres Egyptien», «La Bourse Egyptienne» եւ «The Egyptian Gazette»։ Ապա, 7 տարի շարունակ, ան ծառայած էր Ա․Մ․Ն․ տեղեկատուական գործակալութեան՝ (USIA) Գահիրէի գրասենեակին մէջ, որպէս հրապարակութիւններու եւ հասարակական կապերու բաժինի գեղարուեստական տնօրէն։ Այդ տարիներուն իր գործերը առաջին անգամ կը յայտնուէին «Հայրենիք»-ի հրատարակութիւններուն մէջ։
Պոսթըն տեղափոխուելէ ետք, ան շարունակած էր աշխատիլ հրատարակչական եւ տպագրական կազմակերպութիւններու մէջ՝ ստանձնելով պաշտօններ, ձեւաւորելով եւ հրատարակելով բազմաթիւ գիրքեր՝ Հարվըրտ համալսարանի հրատարակչութեան, MIT Press-ին եւ անկախ հրատարակիչներու համար։ 1978-էն ետք․ան շարունակած էր իր մասնագիտութիւնը՝ հրատարակչութեան, խմբագրութեան եւ տպագրութեան ոլորտներուն մէջ՝ միշտ ալ իր ծառայութիւնը մատուցելով հայկական կազմակերպութիւններուն։
Այդ բարոյական երեւակայութիւնն էր, որ իր կեանքին տուաւ առանձնայատուկ ուժը։ Թաթուլ հայ ժողովուրդի տառապանքը չէր հասկնար որպէս ատելութեան արտօնութիւն, այլ՝ բարոյական յստակութեան կոչ։ Ան կը հաւատար իր ժողովուրդի ազատագրութեան, բայց նաեւ մարդկային աւելի լայն պայքարի մը՝ ճնշումին, ջնջումին եւ անտարբերութեան դէմ։ Ան կրնար միաժամանակ ըլլալ յեղափոխական եւ կարեկից, որովհետեւ իր համար Հայ Դատը արմատաւորուած էր ոչ միայն ազգային արդարութեան, այլ նաեւ այն հաւատքին մէջ, թէ մարդկութիւնը կրնայ աւելի արդար դառնալ։
1960-ականներուն, ընկեր Թաթուլ գործօն մասնակցութիւն ունեցաւ Հայաստանի Անկախութեան Ամերիկեան Կոմիտէին աշխատանքներուն։ Լէօ Սարգիսեանի հետ գործակցաբար, ան առաջնահերթ դեր ունեցաւ այդ վերոյիշեալ կոմիտէի վերափոխման եւ վերանուանման գործընթացին, հիմք դնելով նոր կառոյցի մը՝ Հայ Դատի յանձնախումբին (Armenian National Committee)։
Դարեր շարունակ Ապրիլ 24-ը միայն եկեղեցիներու եւ համայնքային սահմաններու մէջ նշուած ըլլալէն ետք, 1965-ին հայութիւնը՝ Հայ Դատի յանձնախումբին հովանիին տակ քաղաքական բեմահարթակ ներկայացաւ, պահանջելու արդարութիւն Թուրքիոյ կողմէ գործուած Ցեղասպանութեան համար։ Թաթուլ նամակներ պատրաստեց Ա․Մ․Ն․ Քոնկրէսին, հրապարակումներ՝ Հայ Դատի պատմական եւ բարոյական հիմքերու մասին, եւ մամուլի ճամբով ուսումնասիրութիւններ՝ աշխարհի ուշադրութիւնը կրկին ուղղելու համար 50 տարուան անտեսուած անարդարութեան վրայ։
1974-ին, երբ Թուրքիա ներխուժեց Կիպրոս, յունահայ համայնքը դիմեց Հայ Դատի Յանձնախումբին, եւ Թաթուլ ու Լէօ Սարգիսեան աջակցեցան յունական լոպպիի ձեւաւորման՝ միասին աշխատելով Ա․Մ․Ն․ Քոնկրէսին համոզելու՝ զէնքի եւ զինամթերքի վաճառքի արգելք հանդիսանալու Թուրքիոյ նկատմամբ։ Անոնք նաեւ պատրաստեցին տեղեկագրեր Մ․Ա․Կ․-ի առաքելութիւններուն՝ ի պաշտպանութիւն Թուրքիոյ ներխուժումը դատապարտող բանաձեւերուն։
Իր խմբագրական, արխիւային եւ գրական աշխատանքը անցեալն ու ներկան իրարու կապեց։ Դաշնակցութեան եւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան արխիւներուն միջոցով, ան օգնեց պահպանելու այն սերունդին փաստագրական ժառանգութիւնը, որ 1918-ին վերականգնեց հայկական պետականութիւնը։ Իր գրութիւններով, թարգմանութիւններով եւ հրատարակչական աշխատանքով, ան օգնեց նոր սերունդներուն մեկնաբանելու հայկական փորձառութիւնը։ Իսկ Հ․Օ․Մ․-ի միջոցով՝ ծառայեց հայ ժողովուրդի ամէնէն տեւական մարդասիրական եւ համայնքային հաստատութիւններէն մէկուն։
Թաթուլ ունէր հաւատացեալ մարդու մը անպարտելի պարզութիւնը եւ անսահման խորութիւնը, վստահութեան ու կորովի անսպառ աղբիւր մը եւ ստեղծագործական այնպիսի ուժ, որ զինք կը դարձնէր անպարտելի։
Իր ամբողջ գործունէութիւնը այդ հաւատքին արտացոլացումն էր։ Որպէս խմբագիր, բանաստեղծ եւ թարգմանիչ, Թաթուլ հայկական հանրային կեանքին բերաւ մասնագիտական հմտութիւն եւ գեղարուեստական զգայնութիւն։ Ան ծառայեց որպէս «Armenian Review»-ի խմբագիր, Հ․Յ․Դ․ -ի եւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան արխիւներու տնօրէն, ինչպէս նաեւ Հ․Օ․Մ․-ի հրատարակչական բաժանմունքի տնօրէն։ Ան երեք տասնամեակ ծառայեց նաեւ Հ․Օ․Մ․-ին՝ ներառեալ որպէս գործադիր տնօրէն եւ արխիւներու ու հրատարակութիւններու վարիչ։ 2015-ին, ՀՕՄ-ի Արեւելեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութիւնը զինք պատուեց Միութեան բարձրագոյն տարբերանշանով՝ «Ակնունի» Մրցանակով, գնահատելով հայ ժողովուրդին եւ Հ․Օ․Մ․-ին իր տասնամեակներու նուիրեալ ծառայութիւնը։ Ան նաեւ ստացած էր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ «Մեսրոպ Մաշտոց» եւ Հայ Դատի «Վահան Քարտաշեան» շքանշանները։
Իր մահը աւելի՛ն է, քան միայն նշանաւոր հայու մը կորուստը։ Ան կը խորհրդանշէ սերունդի մը ամբողջ դարաշրջանի աւարտը՝ այն սերունդին, որ սփիւռքին տուաւ ամէն բան։ Սերունդ մը, որ Ցեղասպանութենէն ետք կառուցեց դպրոցներ, եկեղեցիներ, թերթեր, երիտասարդական կազմակերպութիւններ, օժանդակ միութիւններ, քաղաքական մարմիններ, մշակութային ընկերակցութիւններ եւ արխիւներ։
Ան մարմնաւորեց սփիւռքահայութեան ազնիւ աւանդութիւններէն մէկը՝ մտաւորական գործիչը, մշակուած յեղափոխականը, ծառայող առաջնորդը, որ կը հասկնար, թէ լեզուն, արուեստը, պատմութիւնը, քաղաքական պայքարը եւ համայնքային հաստատութիւնները բոլորը նոյն ազգային առաքելութեան մասերն են։ Ան կրնար Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան մասին խօսիլ ոչ թէ որպէս հեռաւոր պատմական իրողութիւն, այլ որպէս կենդանի ժառանգութիւն։ Ցեղասպանութիւն, դիմադրութիւն, Մայիս 28, աքսոր, սփիւռքեան կազմակերպում, Արցախ եւ Հայ Դատ՝ բոլորը մէկ շարունակական ազգային պայքարի մասերն էին։
Նուիրեալ հայր՝ Վիգէնի եւ Արմէնի, Թաթուլի կողակիցն էր Հ․Յ․Դ․ Բիւրոյի անդամ, բժիշկ Երուանդ Խաթանասեանի («Հայրենիք»-ի խմբագիր՝ 1963-էն 1968) դուստրը՝ Սեդան (1925-2022)։
Իր ընտանիքին համար Թաթուլը միայն հանրային դէմք, ընկեր, խմբագիր, արխիւագէտ կամ յեղափոխական չէր։ Ան հայր էր, մեծ հայր, ազգական եւ սիրուած ներկայութիւն։
Ան բառին իսկական իմաստով ընկեր մըն էր։ Անոնց համար, որոնք անձամբ ճանչցած էին զինք, ան եղած էր առաջնորդ, ուսուցիչ, հայրական ներկայութիւն, մշակուած մտաւորական եւ գթասիրտ բարեկամ։ Իր ծառայած հաստատութիւններուն համար՝ շինարար, յիշողութեան պահապան եւ կարգապահ մշակ։ Իսկ Հայ Դատին համար՝ այն սակաւաթիւ դէմքերէն մէկն էր, որուն համոզումները երբեք խոչընդոտ չստեղծեցին, այլ ընդհակառակը՝ ընդարձակուեցան եւ աւելի մշակուեցան։