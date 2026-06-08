Ընտրութիւններու Արդիւնքը Պիտի Վիճարկէ «Հայաստան» Դաշինքը
ԵՐԵՒԱՆ.- «Հայաստան» դաշինքը շնորհակալութիւն յայտնեց 7 Յունիսին իր օգտին քուէարկող համակիրներուն, իսկ դաշինքի ղեկավար, Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեան յայտարարեց, որ պիտի վիճարկեն ընտրութիւններուն արդիւնքները:
Շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք, ան ըսաւ.-
«Այս ընտրութիւններն անցել են իշխանական համատարած ճնշումների, ընդդիմադիրների ձերբակալութիւնների, վարչական ռեսուրսի (միջոցներու) աննախադէպ կիրառման ու ընտրախախտումների պայմաններում:
Մենք վիճարկելու ենք ընտրութիւնների արդիւնքները: Այս պահին յետագայ անելիքները քննարկում ենք ընդդիմադիր դաշտի մեր գործընկերների հետ:
Առաջիկայ անելիքների վերաբերեալ մօտեցումները կը ներկայացնենք այդ քննարկումների աւարտից յետոյ:
Մի բան յստակ է` չենք ընկրկելու, չենք լքելու պայքարի մեր խրամատը»:
«Հայաստան» դաշինքի անդամ, Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեան իր կարգին յայտնեց.-
«Մեր հայրենիքի համար աննահանջ պայքարը մենք շարունակելու ենք մինչեւ յաղթանակ:
Յետագայ անելիքների մասին աւելի համապարփակ կը խօսենք առաջիկայում»:
Սաղաթէլեան դիտել տուաւ, որ ընտրութիւնները սկսելէ առաջ եւ ընտրութեան ամբողջ օրուան ընթացքին, գործող վարչախումբը լայնածաւալ բռնաճնշումներու սկսած է ընդդիմադիր քաղաքական միաւորներու, նաեւ «Հայաստան» դաշինքի նախընտրական կեդրոններու պատասխանատուներու եւ համակիրներու նկատմամբ։