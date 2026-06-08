Գլխաւոր

Ընտրութիւններու Արդիւնքը Պիտի Վիճարկէ «Հայաստան» Դաշինքը

hairenikJune 8, 2026Վերջին թարմացումը June 8, 2026
0 1 minute read

 

ԵՐԵՒԱՆ.- «Հայաստան» դաշինքը շնորհակալութիւն յայտնեց 7 Յունիսին իր օգտին քուէարկող համակիրներուն, իսկ դաշինքի ղեկավար, Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեան յայտարարեց, որ պիտի վիճարկեն ընտրութիւններուն արդիւնքները:

Շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք, ան ըսաւ.-

«Այս ընտրութիւններն անցել են իշխանական համատարած ճնշումների, ընդդիմադիրների ձերբակալութիւնների, վարչական ռեսուրսի (միջոցներու) աննախադէպ կիրառման ու ընտրախախտումների պայմաններում:

Մենք վիճարկելու ենք ընտրութիւնների արդիւնքները: Այս պահին յետագայ անելիքները քննարկում ենք ընդդիմադիր դաշտի մեր գործընկերների հետ:

Առաջիկայ անելիքների վերաբերեալ մօտեցումները կը ներկայացնենք այդ քննարկումների աւարտից յետոյ:

Advertisement Subscribe Today

Մի բան յստակ է` չենք ընկրկելու, չենք լքելու պայքարի մեր խրամատը»:

«Հայաստան» դաշինքի անդամ, Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեան իր կարգին յայտնեց.-

«Մեր հայրենիքի համար աննահանջ պայքարը մենք շարունակելու ենք մինչեւ յաղթանակ:

Յետագայ անելիքների մասին աւելի համապարփակ կը խօսենք առաջիկայում»:

Սաղաթէլեան դիտել տուաւ, որ ընտրութիւնները սկսելէ առաջ եւ ընտրութեան ամբողջ օրուան ընթացքին, գործող վարչախումբը լայնածաւալ բռնաճնշումներու սկսած է ընդդիմադիր քաղաքական միաւորներու, նաեւ «Հայաստան» դաշինքի նախընտրական կեդրոններու պատասխանատուներու եւ համակիրներու նկատմամբ։

 

 

hairenikJune 8, 2026Վերջին թարմացումը June 8, 2026
0 1 minute read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button