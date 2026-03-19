Եւրոմիութիւնը Արագ Արձագանգման Խումբ Պիտի Ուղարկէ Հ․Հ․ Ընտրութիւններուն 

hairenikMarch 19, 2026Վերջին թարմացումը March 19, 2026
Եւրոմիութիւնը Հայաստանի Հանրապետութիւն պիտի ուղարկէ արագ արձագանգման խումբ` Ազգային ժողովի ընտրութիւններուն ընդառաջ սպառնալիքները դիմակայելու համար:

«Դրացնութեան ժողովրդավարական դիմադրողականութեան աջակցութիւնը կը մնայ կարեւոր: Մենք Հայաստանը մինակ պիտի չձգենք` բախելու արտաքին միջամտութեան: Ճնշման տակ գտնուող ժողովրդավարութիւնները կրնան իրենց յոյսը դնել Եւրոպայի վրայ», ըսաւ արտաքին գործոց ու անվտանգութեան քաղաքականութեան հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քայա Քալլաս:

Մարդու իրաւունքներու փորձագէտներ մտահոգութիւն յայտնած են Հայաստանի մէջ ընտրութիւններուն արտաքին միջամտութեան վերաբերեալ:

Այս մտադրութիւնը ընդդիմութիւնը նկատած էր միջամտութիւն Հայաստանի ներքաղաքական կեանքին, իսկ իշխանութիւնը` աջակցութիւն, որ պայքարին սպառնալիքներու դէմ:

 

 

 

