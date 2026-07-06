Գագիկ Ծառուկեանը Ձերբակալուեցաւ
եՐԵՒԱՆ.- «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան առաջնորդ, գործարար Գագիկ Ծառուկեանը ձերբակալուեցաւ: Ան փոխադրուեցաւ քննչական բաժին, ապա՝ դատարան, ուր կալանքի միջնորդութիւն պիտի կատարուի: Խուզարկուեցան անոր բնակարանը եւ առեւտրական կեդրոնները։ Պաշտպան փաստաբան Երեմ Սարգսեան՝ Ծառուկեանին ուղղուած մեղադրանքները անհեթեթ եւ ծիծաղելի նկատեց:
Ընդդիմադիր ուժերը՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն, «Հայաքուէ» ազգային քաղաքացիական միաւորում, «Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցութիւն, Հայաստանի հանրապետական կուսակցութիւն, «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւն, «Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցութիւն, «Մայր Հայաստան» կուսակցութիւն եւ «Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցութիւն», այս առիթով հրապարակեցին միացեալ յայտարարութիւն՝ դատապարտելով կատարուածը եւ աջակցութիւն յայտնելով Գագիկ Ծառուկեանին։ Ստորեւ՝ յայտարարութիւնը.-
Հայաստանի Հանրապետութեան ընդդիմադիր ուժերը վճռականօրէն դատապարտում են այսօրուայ իշխանութիւնների կողմից «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան առաջնորդ Գագիկ Ծառուկեանի նկատմամբ իրականացուող բռնաճնշումները, ինչպէս նաեւ նրան պատկանող ձեռնարկութիւններում իրականացուող խուզարկութիւնները։
Ներքոստորագրեալ ընդդիմադիր ուժերն իրենց աջակցութիւնն են յայտնում Գագիկ Ծառուկեանին եւ վերահաստատում, որ քաղաքական հայեացքների, ընդդիմադիր գործունէութեան կամ քաղաքական դիրքորոշման համար որեւէ անձի նկատմամբ ճնշումն անընդունելի է իրաւական եւ ժողովրդավարական պետութիւնում։ Դա մարտահրաւէր է ողջ հասարակութեանը:
Մենք մեր համերաշխութիւնն ենք յայտնում նաեւ բոլոր քաղբանտարկեալներին եւ այն քաղաքացիներին, որոնք քաղաքական դրդապատճառներով ենթարկւում են հետապնդումների կամ ճնշումների, եւ վերահաստատում ենք մեր վճռականութիւնը՝ համատեղ պաշտպանելու նրանց իրաւունքները, ժողովրդավարական արժէքներն ու Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրական կարգը։
Մենք տեղի ունեցողը դիտարկում ենք որպէս հերթական ապացոյցն այն բանի, որ Նիկոլ Փաշինեանի իշխանութեան օրօք Հայաստանում հաստատուած քաղաքական զանգուածային հետապնդումների ժամանակաշրջանն անշեղօրէն ընթանում է դէպի բռնապետութիւն։ Քաղաքական բանտարկեալների, ինչպէս նաեւ քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդուող անձանց թիւն օրէցօր աճում է։
Իշխանութիւնների սանձազերծած հետապնդումները որեւէ աղերս չունեն արդարադատութեան իրականացման եւ յանցաւորութեան դէմ պայքարի հետ։
Ակնյայտ է, որ այս հետապնդումները պայմանաւորուած են բացառապէս Գագիկ Ծառուկեանի քաղաքական գործունէութեամբ։ Նիկոլ Փաշինեանը չի էլ թաքցնում իր բուն շարժառիթները։ Նա հետապնդումների մեկնարկի հրահանգը հնչեցրել է նախընտրական հանրային հաւաքներից մէկի ժամանակ՝ սպառնալով ունեզրկել ընտրապայքարին մասնակցելու յայտ ներկայացրած կուսակցութեան ղեկավարին։
Ակնյայտ է, որ այս գործողութիւնները նպատակ ունեն՝ հետեւողականօրէն չէզոքացնելու եւ փաստացի գլխատելու ընդդիմութեանը, ճնշելու հանրային անհամաձայնութեան ցանկացած դրսեւորում եւ վախի մթնոլորտ ձեւաւորելու կարեւոր քաղաքական գործընթացների նախաշեմին, այդ թւում՝ Հայաստանի ազգային եւ պետական շահերին առնչուող հարցերում։
Նման գործելաոճը ծանր հարուած է հասցնում ոչ միայն երկրի քաղաքական համակարգին, այլեւ տնտեսութեանը։ Սեփականութեան իրաւունքի ոտնահարումը, խոշոր ձեռնարկատէրերի տնտեսական գործունէութեան նկատմամբ ճնշումները եւ իրաւապահ մարմինների օգտագործումը որպէս քաղաքական պայքարի գործիք անխուսափելիօրէն կը հանգեցնեն գործազրկութեան աճի, ներդրումային միջավայրի հետագայ վատթարացման եւ տնտեսական անկայունութեան խորացման։
Մենք համոզուած ենք, որ ստեղծուած իրավիճակում առաւել քան երբեւէ անհրաժեշտ է ընդդիմադիր եւ հասարակական բոլոր ուժերի, ինչպէս նաեւ ամբողջ հասարակութեան համախմբումը։ Միայն համատեղ ջանքերով հնարաւոր կը լինի պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետութեան պետականութիւնը, սահմանադրական կարգը, ժողովրդավարական սկզբունքներն ու քաղաքացիների իրաւունքները։
Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի միջազգային գործընկերներին, միջազգային կազմակերպութիւններին եւ մարդու իրաւունքների ու ժողովրդավարական ինստիտուտների (հաստատութիւններու) պաշտպանութեամբ զբաղուող կառոյցներին՝ անյապաղ տալու տեղի ունեցող իրադարձութիւնների սկզբունքային գնահատականը եւ հրապարակայնօրէն արտայայտելու իրենց դիրքորոշումը՝ ժողովրդավարական (չափանիշների), մարդու իրաւունքների ոտնահարման եւ իշխանութեան քաղաքական ընդդիմախօսների նկատմամբ քաղաքական դրդապատճառներով իրականացուող հետապնդումների վերաբերեալ։
Հայաստանին անհրաժեշտ են ոչ թէ քաղաքական բռնաճնշումներ, այլ իրաւունքի գերակայութիւն, անկախ արդարադատութիւն, քաղաքական բազմակարծութիւն եւ ազգային համախմբում։ Մենք յայտարարում ենք, որ իշխանութիւնների կողմից իրականացուող այս աննախադէպ ռեպրեսիւ (բռնաճնշում) արշաւը չի կարող կոտրել կամ կանգնեցնել ընդդիմութեան եւ Հայաստանի հասարակութեան արդարութեան, ազատութեան, ժողովրդավարութեան եւ պետականութեան պահպանման համար մղուող պայքարը։ Ընդդիմադիր ուժերը շարունակելու են բացառապէս օրինական եւ քաղաքական միջոցներով պաշտպանել քաղաքացիների իրաւունքները, Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրական կարգը, ազգային շահերը եւ հայկական պետականութեան ապագան։