Նիւ Եորք.- Համազգայինի «Ծիրանի» Մանկապատանեկան Երգչախումբին Համերգը

Թղթակից

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 16-ին, Սուրբ Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ տեղւոյն Համազգայինի «Ծիրանի» մանկապատանեկան երգչախումբի համերգը: Եկեղեցին լեցուն էր շրջանի եկեղեցասէր եւ ազգանուէր ժողովուրդով: Համազգայինի վարչութեան ատենապետուհի՝ Արմինէ Մինասեան, սքանչելի եւ ներշնչող բարի գալուստի խօսքով ներկայացուց օրուան խորհուրդը: «Բարի եկած էք Համազգայինի «Ծիրանի» մանկապատանեկան երգչախումբի համերգին՝ ունկնդրելու մեր նորահաս սերունդի անուշ ձայնը, հայ երգի քաղցրահամ բառը, զգալու անոր ազգապահպանման զօրութիւնը մեր մէջ: 2015-ին ծնունդ առաւ «Ծիրանի» երգչախումբը համագործակցութեամբ Սուրբ Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ եւ Հ.Յ.Դ. «Արմէն Գարօ» Կոմիտէութեան: Նկատի ունենալով որ սփիւռքի տարածքին մասնաւորապէս Ամերիկայի մէջ, հայ նորահաս սերունդը շատ անգամ առիթը չունի սորվելու իր պատմութիւնը եւ յաճախ ենթակայ է օտարացման հոսանքներուն, Համազգայինի նպատակը եղաւ, գոնէ հայ երգի միջոցով մօտեցնել զանոնք իրենց արմատներուն, ծանօթացնել հայ պատմութեան, պահել մեր ազգային ինքնութիւնն ու արմատաւորել հայ լեզուն իրենց մատղաշ հոգիներուն մէջ»:

Երգչախումբը ղեկավարելու, հայ երաժշտութեամբ դաստիարակելու կարեւոր եւ պատասխանատու պաշտօնը վստահուած էր հայրենի ծանօթ եւ սիրուած երգիչ (թենոր) Գէորգ Հաճեանին:

Հաճեան ծնած է 1971-ին Այնճար (Լիբանան): Իր հայեցի բարձրագոյն ուսումը ստացած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ «Զարեհեան» դպրեվանքը: Ապա յաճախած է «Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտանոցը աշակերտելով հայրենի անուանի ղեկավար՝ Յարութիւն Թօփիկեանին: Որպէս մեներգիչ, ան համերգային ելոյթներ ունեցած է Միջին Արեւելքի, Եւրոպայի եւ Հայահոծ բազում այլ քաղաքներու մէջ:

2005-ին, տիկնոջ եւ զաւակին հետ կը հաստատուին Հայաստան, ուր մինչեւ 2009 թուականը ան կը յաճախէ Երեւանի Կոմիտասի անուան Պետական երաժշտանոցը աշակերտելով ականաւոր օփերայի երգիչ՝ Բարսեղ Թումանեանին: Միաժամանակ, որպէս մեներգիչ, մասնակցած է Երեւանի յայտնի «Շարական» երաժշտական համոյթին, ղեկավարուած բազմակողմանի երաժշտական գործիչ՝ Դանիէլ Երաժիշտի կողմէ:

Երգացանկը կազմուած էր հետեւեալ երգերով՝Խորհուրդ Մեծ, Սուրբ Աստուած,Ո՜վ Զարմանալի, Լուռ Գիշեր Սուրբ Գիշեր, ԱմանորինԱմանորին,Զանգակներ, Ազգ Փառապանծ, Հայեր Միացէ՛ք, Փոքրիկ Թմբկահարին Երգը, The Lord’s Prayer,Hallelujah, Deck The Halls, Hark The Herald Angels Sing, Joy to The World, O Come All Ye Faithful, We Wish You a Merry Christmas: Երգչախումբի կողքին ելոյթ ունեցաւ նաեւ «Արմինսթրինկ» լարային խմբակը, ղեկավարութեամբ՝ Տայանա Վասիլեանի:

«Ծիրանի» Մանկապատանեկան Երգչախումբի անդամները այս ելոյթով ոչ միայն ցոյց տուին թէ որքան լաւ սորված էին այս երգերը, ցոյց տուին թէ՝ ոչ միայն անոնց եղանակներն ու բառերը գոց սորված էին, այլ բեմ ելլելով այնքան վստահօրէն եւ գեղեցկօրէն հնչեցնելով, զանոնք շարժեցին բոլորիս սրտերը:

Համերգի վերջաւորութեան բեմ հրաւիրուեցաւ Սուրբ Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Լագիսեան, որ իր ուրախութիւնն ու գնահատանքը յայտնեց պատանիներուն մասնակցութեան եւ նաեւ շնորհաւորեց ծնողները իրենց զոհողութեանց համար: Տէր Հայրը իր խօսքը ուղղելով յատկապէս երգչախումբի մասնակցող պատանիներուն ըսաւ. «Այս սուրբ եկեղեցւոյ մէջ, մեր նահատակներու նուիրուած սուրբ խորանին առջեւ դուք լաւագոյն նուէրը ընծայեցիքմեր ժողովուրդին ձեր ներկայացուցած գեղեցիկ շարականներով եւ երգերով»: